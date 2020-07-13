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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Быхове двое мужчин обнесли магазин. Подозреваемые задержаны Инцидент произошел ночью. Приятели разбили стекло в маркете и взяли из торгового зала шесть бутылок водки и две емкости напитка. Их действия зафиксировала камера...

Инцидент произошел ночью. Приятели разбили стекло в маркете и взяли из торгового зала шесть бутылок водки и две емкости напитка. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения. К тому же в помещении сработала сигнализация, на место приехали правоохранители. Группа реагирования нашла налетчиков недалеко от магазина. Они прятались от милиции под автомобилем “Рено”, а весь товар находился в салоне. Задержанными оказались ранее судимые местные жители 45 и 38 лет. Оба были пьяны.