Под Могилевом Renault врезался в Kia, а та вылетела на обочину и сбила женщину

Источник материала: Tut.by

Под Могилевом утром 11 июля сбили женщину, которая шла по обочине, сообщает МВД. Она попала под колеса Kia, в которую врезался ехавший сзади Peugeot.





По предварительной информации, авария произошла около 8 утра на трассе Могилев — Бобруйск около деревни Салтановка. 23-летний водитель Peugeot врезался в попутую Kia, за рулем которого был 54-летний могилевчанин.

От удара Kia выехала на правую обочину и сбила женщину, которая шла во встречном направлении. 48-летнюю жительницу Могилевского района госпитализировали с телесными повреждениями.