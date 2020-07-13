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Под Могилевом Renault врезался в Kia, а та вылетела на обочину и сбила женщину

13.07.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Под Могилевом утром 11 июля сбили женщину, которая шла по обочине, сообщает МВД. Она попала под колеса Kia, в которую врезался ехавший сзади Peugeot.


По предварительной информации, авария произошла около 8 утра на трассе Могилев — Бобруйск около деревни Салтановка. 23-летний водитель Peugeot врезался в попутую Kia, за рулем которого был 54-летний могилевчанин.

От удара Kia выехала на правую обочину и сбила женщину, которая шла во встречном направлении. 48-летнюю жительницу Могилевского района госпитализировали с телесными повреждениями.

 
Теги: Могилев
 
 
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