Джон Траволта сообщил о смерти своей жены

Источник материала: Tut.by

Супруга голливудской звезды Джона Траволты, американская актриса Кедди Престон скончалась на 58-м году жизни от онкологии. Трагическую новость в своем Instagram сообщил сам супруг 13 июля, пишет fontanka.ru.

«С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли умерла после двухлетней борьбы с раком груди. Она отважно боролась за свою жизнь, получая любовь и поддержку отовсюду. Моя семья и я будем вечно благодарны врачам и медсестрам, и всем медицинским центрам, которые нам помогали», — написал Траволта.

Актер также отметил, что ему придется пропасть на некоторое время из виду, чтобы побыть с детьми, потерявшими мать.

Келли Престон снялась в таких фильмах, как «Нечего терять», «Джерри Магуайер», «Близнецы», «Беги» и «Смертный приговор». Актриса вышла замуж за Джона Траволту в 1991 году, а познакомились они двумя годами ранее на съемках комедии «Эксперты». В браке с актером у них родились три ребенка: 20-летняя дочь Элла и девятилетний Бенджамин, еще один сын Джетт умер в январе 2009-го в возрасте 16 лет.