ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

ГАИ напоминает об особой осторожности во время школьных каникул

13.07.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лето должно быть безопасным! В разгар школьных каникул Госавтоинспекция напоминает об особой осторожности на дорогах.

ДТП с участием детей чаще всего случаются по одному и тому же сценарию: ребенок выбегает на дорогу из-за припаркованных машин, а водитель не успевает затормозить. Скорость во дворах и рядом со стоянками должна быть минимальной, предупреждают сотрудники ГАИ.

Также особое внимание инспекторы обратят на правила перевозки маленьких пассажиров в автомобилях. Ребёнок должен быть пристёгнут и находиться в специальном детском автокресле.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лето должно быть безопасным! В разгар школьных каникул Госавтоинспекция напоминает об особой осторожности на дорогах. ДТП с участием детей чаще всего случаются по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лоукост-авиакомпанию создадут в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика