ГАИ напоминает об особой осторожности во время школьных каникул

Источник материала: ОНТ

Лето должно быть безопасным! В разгар школьных каникул Госавтоинспекция напоминает об особой осторожности на дорогах.

ДТП с участием детей чаще всего случаются по одному и тому же сценарию: ребенок выбегает на дорогу из-за припаркованных машин, а водитель не успевает затормозить. Скорость во дворах и рядом со стоянками должна быть минимальной, предупреждают сотрудники ГАИ.

Также особое внимание инспекторы обратят на правила перевозки маленьких пассажиров в автомобилях. Ребёнок должен быть пристёгнут и находиться в специальном детском автокресле.

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