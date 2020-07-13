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ГАИ напоминает об особой осторожности во время школьных каникул
Источник материала: ОНТ
Лето должно быть безопасным! В разгар школьных каникул Госавтоинспекция напоминает об особой осторожности на дорогах.
ДТП с участием детей чаще всего случаются по одному и тому же сценарию: ребенок выбегает на дорогу из-за припаркованных машин, а водитель не успевает затормозить. Скорость во дворах и рядом со стоянками должна быть минимальной, предупреждают сотрудники ГАИ.
Также особое внимание инспекторы обратят на правила перевозки маленьких пассажиров в автомобилях. Ребёнок должен быть пристёгнут и находиться в специальном детском автокресле.
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Лето должно быть безопасным! В разгар школьных каникул Госавтоинспекция напоминает об особой осторожности на дорогах. ДТП с участием детей чаще всего случаются по...
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