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Леонид Злотников: «Новые» экономические предложения Лукашенко — путь в долговую яму

13.07.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ничего не менять, а совершенствовать — это фундамент, видимо, экономической платформы претендента на новое президентство. Но что совершенствовать? Модель устарела и стремительно идет к краху.

Леонид Злотников: «Новые» экономические предложения Лукашенко — путь в долговую яму
«Реформы в Беларуси, о которых сейчас много говорят в предвыборную кампанию, будут не столько в создании нового и совершенно не в том, чтобы разрушить и на этом месте потом что-то создавать», — заявил Александр Лукашенко во время общения 10 июля с работниками завода «Атлант». Действующий глава государства неоднократно в эту кампанию говорит о совершенствовании лучшего в белорусской экономической модели. По его мнению, «в этом будет суть реформ в Беларуси». Пятилетки станут законом — и это не ретроградство, «ведь четкое планирование присутствует и в других государствах, включая мировых лидеров». Экономические тезисы Лукашенко, которые, судя по всему, станут ключевыми в его программе кандидата, по просьбе Thinktanks.by комментирует известный ученый-экономист Леонид Злотников.

Нехорошие тенденции для всех нас


«Осмысленной программы я не вижу, практического тут мало. Ничего не менять — это тенденция, которая нас тянет в нехорошую сторону, - отметил Леонид Злотников. - Мы видим, что довольно быстро, я бы сказал, с ускорением происходит нарастание долгов крупных государственных предприятий. Плохих долгов — то есть, проблемных банковских кредитов, выплаты по которым просрочены. Доля таких долгов в государственном банковском секторе составляют 9,5% - это много, и они растут. 140 миллиардов рублей — это уже больше ВВП страны». По мнению экономиста, именно неэффективность крупных госпредприятий, госсектора и ведет к массовому росту задолженности, «зарплаты на таких предприятиях худо-бедно растут, а ВВП — нет, парадокс белорусской модели». «Значит, следуя посылу Лукашенко, мы ничего не меняем, оставляем все, как есть — и быстро идем к дефолту», - сказал Леонид Злотников. Свидетельство оценки устойчивости белорусской экономики можно увидеть в стоимости белорусских евробондов. Они размещены под 5,875% и 6,378% годовых в зависимости от срока, тогда как, например, бонды Австрии торгуются под минус 0,2%, Германии — под минус 0,4%, Японии — под 0%, Польши — под 2,125%. «Это процент за отсутствие реформ, на Западе знают белорусскую экономическую ситуацию — под нормальные проценты в долг экономике с низким рейтингом не дают», - заметил аналитик.

С внешней торговлей тоже все плохо, «наш главный рынок сбыта — российский — стремительно для нас сокращается, даже сельскохозяйственная продукция сдает позиции, уже потеряли там не менее 15% сельхозэкспорта, а в недалеком будущем нас еще больше подвинут с этого рынка». «Нет и прямых инвестиций — крошечные, 1,5-1,9 миллиарда в год, я имею в виду именно прямые инвестиции, а не то, что нам задолжали покупатели наших товаров — эти долги белорусская статистика тоже относит к инвестициям», - подчеркнул Ле ид Злотников.

Рынок белорусском руководству непонятен и неприятен


По словам Лукашенко, «один из главных акцентов на предстоящую пятилетку — импортозамещение». «Думаю, следовало бы сделать наоборот. Нам надо бы открывать экономику — какие-то перспективы это бы еще дало. Но у нас президент и окружение дошли только до уровня теории Адама Смита, который полагал, что две страны на одном уровне развития могут торговать, а бедная с богатой нет, так как еще больше обеднеет. Но есть теория Давида Рикардо, которая, кстати, лежит в основе деятельности ВТО. Там нет раздела на торговлю в рамках миров — развитого и менее развитого. Но политики вроде Лукашенко просто не понимают, что такая торговля может быть выгодной для страны. Что отставшая в развитии страна как раз должна открывать экономику всем, что когда терять нечего, как Беларуси сейчас, то основной путь развития — это именно открывать экономику через торговлю, - считает Леонид Злотников. - Самый яркий и недавний пример — это Эстония после распада СССР. Страна пошла по пути максимального открытия своей экономики: торгуй чем хочешь, вези куда хочешь и откуда хочешь с рядом минимальных ограничений. И эта страна, как мы знаем, действительно показала всем пример развития в регионе».

«Рынок для Лукашенко неприемлемая вещь. Как все начиналось? Мы будем строить рыночную экономику, но не спешить с этим, чтобы не делать больно населению. В результате население-то и пострадало, хотя бы если брать уровень зарплат — Польша, Литва, Латвия давно уже обогнали нас в этом — на порядок. А у нас все говорят о пресловутой тысяче рублей. То есть тут история уже подтвердила «успешность» белорусской модели. Ну а когда в в 2019 году Лукашенко заявил, что бизнес нас не накормит... Понятно, частная инициатива ему просто не нужна, он этого не понимает и в этом не нуждается. Им движет уравнительная справедливость, он в нее, наверное, верит, но результаты так себе», - сказал Леонид Злотников.
 
 
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Ничего не менять, а совершенствовать — это фундамент, видимо, экономической платформы претендента на новое президентство. Но что совершенствовать? Модель...
 
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