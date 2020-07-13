Многие из внимательных поклонников данного праздника заметили, что президент в этом году сидел не в окружении красивых брюнеток, а рядом со своими сыновьями. С одной стороны - его старший сын Виктор, а по правую руку— младший сын Николай.









Фото: пресс-служба президента









фото: gazetaby.com



