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«Дорожный налог»: власти снова рассматривают вариант о его включении в цену топлива?

13.07.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отвязать госпошлину от техосмотра власти обещают уже в ближайшее время. Но, судя по словам министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, до сих пор нет окончательного решения, как именно это сделать.


Фото: Глеб Малофеев

— Надо отвязывать сбор от техосмотра, и он будет отвязан. Сейчас вот как раз готовятся проекты и идут бурные дискуссии: какова должна быть система включения в топливо или контроль посредством видеофиксации? — рассказал в эфире СТВ министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. — Я думаю, в ближайшее время будет принято окончательное решение и тема привязки к техосмотру уйдет.

Стоит сказать, что за несколько дней до этого, заместитель премьер-министра Владимр Кухарев заявил, что «нормативные документы уже готовы, решение будет принято в ближайшее время».

Напомним, так называемый дорожный налог ввели в 2014 году. Сейчас его нужно сразу за весь период разрешения на допуск к движению — то есть, до следующего ТО. Для новых автомобилей этот срок составлял 2 года. Из-за того, что оплачивать сразу нужно большие суммы, граждане просто начали массово игнорировать техосмотр. По самым скромным оценкам Белтехосмотра, поступали так около 50 процентов водителей.

В январе 2019 года Минфин подготовил и вынес на общественное обсуждение проект нового указа. По нему предполагалось, что платить сбор можно будет даже помесячно. Чем больше период оплаты, тем меньше сумма сбора. Максимальный срок предполагался 1 год. Контроль за уплатой планировалось осуществлять с помощью камер фотофиксации: неоплатившие получали бы «письма счастья» аналогичные тем, что приходят за превышение скорости.

Сначала отвязку госпошлины от ТО обещали с 1 апреля 2019 года, затем — с 1 июля, потом с 1 января 2020. Однако, документ так и не был подписан.

Рассматривало правительство и вариант включения сбора в цену топлива, но они не нашли поддержки. Включение платежа в цену топлива неизбежно привело бы к росту цен на него, что разогнало бы инфляцию со всеми вытекающими последствиями, аргументировал такую позицию Минфин. Кроме того, от уплаты госпошлины освобождены строительная и сельхозтехника — а в случае включения платежа в цену топлива немедленно начнутся попытки отраслевого лоббирования льготных цен на топливо, что чревато расцветом «серых» схем.

В начале марта этого года министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко рассказал, что о последней редакции проекта. Но и после этого подписания не последовало.

Недавно президент подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения», в него вошли вопросы, на которые жаловались граждане, отдававшие подписи за Лукашенко. Одним из пунктов в списке было решение вопроса с отвязкой госпошлины от техосмотра.

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Отвязать госпошлину от техосмотра обещают уже в ближайшее время. Осталось только решить, как именно это сделать.
 
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