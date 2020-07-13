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«Дорожный налог»: власти снова рассматривают вариант о его включении в цену топлива?
Источник материала: Tut.by
Отвязать госпошлину от техосмотра власти обещают уже в ближайшее время. Но, судя по словам министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко, до сих пор нет окончательного решения, как именно это сделать.
— Надо отвязывать сбор от техосмотра, и он будет отвязан. Сейчас вот как раз готовятся проекты и идут бурные дискуссии: какова должна быть система включения в топливо или контроль посредством видеофиксации? — рассказал
Стоит сказать, что за несколько дней до этого, заместитель премьер-министра Владимр Кухарев
Напомним, так называемый дорожный налог ввели в 2014 году. Сейчас его нужно сразу за весь период разрешения на допуск к движению — то есть, до следующего ТО. Для новых автомобилей этот срок составлял 2 года. Из-за того, что оплачивать сразу нужно большие суммы, граждане просто начали массово игнорировать техосмотр.
В январе 2019 года Минфин
Сначала отвязку госпошлины от ТО обещали с 1 апреля 2019 года, затем — с 1 июля, потом с 1 января 2020. Однако, документ так и не был подписан.
Рассматривало правительство и вариант включения сбора в цену топлива, но они
В начале марта этого года министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко
Недавно президент
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Отвязать госпошлину от техосмотра обещают уже в ближайшее время. Осталось только решить, как именно это сделать.
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