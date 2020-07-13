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Из торговой сети Гомельской области изъяли некачественную продукцию и небезопасную посуду

13.07.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В торговой сети Гомельской области выявлена некачественная продукция зарубежного происхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала года госсаннадзор выписал предписания на изъятие из торговли около 40 наименований товаров: в основном продукты и посуда.

Из торговой сети Гомельской области изъяли некачественную продукцию и небезопасную посуду

Только в июне несоответствующими требованиям безопасности признаны партии зеленого чая и черного перца из Украины, в них оказалась плесень. А из России к столу мозырян поставили консервированного тунца «с душком» и нетипичными пятнами.

Среди импортных продуктов, при покупке которых стоит проявить осторожность, также кондитерские изделия. 

Из торговой сети Гомельской области изъяли некачественную продукцию и небезопасную посуду

Светлана Колеснева, заведующая отделением гигиены питания Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Много случаев несоответствия по микробиологическим показателям. Это различная пищевая продукция: и орехи, и сухофрукты, и кондитерские изделия.

Особенно хочу предупредить потребителей о том, что у нас сейчас много продукции украинской и российской – кондитерских изделий: различные трубочки с кремом, пирожные наполеон с кремом и так далее, которые раньше хранились в холодильниках при температуре не выше 6 градусов. Сейчас они хранятся при комнатной температуре. Соответственно, это достигается за счет добавки консервантов производителем.

У нас выявляются факты, причем факты несоответствия по микробиологии этой продукции. Тоже изымается и бракуется эта продукция.

Из торговой сети Гомельской области изъяли некачественную продукцию и небезопасную посуду

Не соответствовали нормативам не только продукты. Некачественными оказались столовые вилки и формы для выпечки. В лаборатории не подтвердилась коррозийная стойкость посуды. Нержавейка оказалась низкокачественным сплавом, выделяющим в пищу запредельное количество никеля и железа.

Люди в материале: Светлана Колеснева

 
 
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Новости Беларуси. В торговой сети Гомельской области выявлена некачественная продукция зарубежного происхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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