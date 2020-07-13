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В Беларуси планируют создать лоукостер
13.07.2020 10:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В Минтрансе рассматривают создание в стране лоукост-компании на базе "Авиакомпании Гродно". Об этом сообщил глава ведомства Алексей Авраменко.
"Мы задумались о создании второй белорусской компании, более бюджетной для развития конкуренции и перевозок пассажиров" – сказал Авраменко на СТВ.
По словам министра, пока рассматривается гродненский аэропорт, компанию планируется создать также в Гродно.
На уточняющий вопрос, идет ли в данном случае речь о том, что гродненская авиакомпания будет по концепции напоминать лоукост, глава Минтранса ответил: "Да, есть идеи создания своей лоукост-компании".
С учетом того, что в Гродно действует безвиз, Авраменка не исключил, что загрузка пассажиров будет осуществляться непосредственно в областном центре.
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В Минтрансе рассматривают создание в стране лоукост-компании на базе "Авиакомпании Гродно". Об этом сообщил глава ведомства Алексей Авраменко.
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