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Невеста скончалась от шока прямо за свадебным столом

13.07.2020 10:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Невеста скончалась от шока прямо за свадебным столом

Во время свадебного торжества прямо за столом скончалась невеста. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на РЕН ТВ.

Трагедия произошла 11 июля в ресторане на Юге Москвы. Сообщается, что 25-летняя невеста почувствовала себя плохо во время застолья. Гости вызвали скорую. 

Прибывшая бригада врачей диагностировала у девушки анафилактический шок. К сожалению, девушке не смогли помочь даже реаниматологи. 

фото: nadtochiy.com

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Во время свадебного торжества прямо за столом скончалась невеста. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на РЕН ТВ. Трагедия произошла 11 июля в ресторане на Юге...
 
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