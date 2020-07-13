Невеста скончалась от шока прямо за свадебным столом

Источник материала: ОНТ

Во время свадебного торжества прямо за столом скончалась невеста. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на РЕН ТВ.

Трагедия произошла 11 июля в ресторане на Юге Москвы. Сообщается, что 25-летняя невеста почувствовала себя плохо во время застолья. Гости вызвали скорую.





Прибывшая бригада врачей диагностировала у девушки анафилактический шок. К сожалению, девушке не смогли помочь даже реаниматологи.





фото: nadtochiy.com

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