Источник материала: СТВ

Новости мира. Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мирового ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценкам экспертов, в 2020 году он составит 8,7 %.

Еще весной аналитики называли цифру 7,7 %.

Европейская экономика в первом полугодии вступила в резкую рецессию с самым сильным снижением со времен Второй мировой войны.





Эксперты надеются, что уже с 2021 года глобальная экономика начнет восстанавливаться. Однако отмечают, что точность прогнозов во многом зависит от развития ситуации с COVID-19. Задержки в создании вакцины или эффективных лекарств могут привести к гораздо худшим экономическим последствиям.