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Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мирового ВВП
Источник материала: СТВ
Новости мира. Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мирового ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценкам экспертов, в 2020 году он составит 8,7 %.
Европейская экономика в первом полугодии вступила в резкую рецессию с самым сильным снижением со времен Второй мировой войны.
Эксперты надеются, что уже с 2021 года глобальная экономика начнет восстанавливаться. Однако отмечают, что точность прогнозов во многом зависит от развития ситуации с COVID-19. Задержки в создании вакцины или эффективных лекарств могут привести к гораздо худшим экономическим последствиям.
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Новости мира. Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мирового ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценкам экспертов, в 2020 году он составит 8,7 %. Еще...
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