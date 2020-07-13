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Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мирового ВВП

13.07.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мирового ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценкам экспертов, в 2020 году он составит 8,7 %.

Еще весной аналитики называли цифру 7,7 %.

Европейская экономика в первом полугодии вступила в резкую рецессию с самым сильным снижением со времен Второй мировой войны.

Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мирового ВВП

Эксперты надеются, что уже с 2021 года глобальная экономика начнет восстанавливаться. Однако отмечают, что точность прогнозов во многом зависит от развития ситуации с COVID-19. Задержки в создании вакцины или эффективных лекарств могут привести к гораздо худшим экономическим последствиям.

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Новости мира. Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мирового ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценкам экспертов, в 2020 году он составит 8,7 %. Еще...
 
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