ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нацбанк скоро опять снизит ставку рефинансирования?

13.07.2020 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

НБРБ уменьшил ставку рефинансирования с 1 июля. Это было внеплановое заседание по поручению президента. Был ли этот шаг оправданным и чего стоит ждать в ближайшие недели?

Об этом пишет Вanki24.by

1 июля ставка рефинансирования обновила рекордно низкое значение — теперь она равна 7,75% годовых. Нацбанк Беларуси является кредитором последней инстанции для всей финансовой системы. Через уровень собственных ставок по операциям с ликвидностью регулятор влияет на размер ставок по кредитам и депозитам. 

Обычно, если НБРБ хочет, чтобы кредиты стали более доступными, он уменьшает ставку рефинансирования и ставки по операциям регулирования ликвидности. В свою очередь, уровень ставок регулятора зависит от инфляции и режима денежно-кредитной политики. 

Из-за кризиса в мировой экономике с весны Нацбанк перешел от нейтральной к умеренно мягкой (стимулирующей) монетарной политике. Умеренно мягкая политика необходима, чтобы поддержать экономику и сгладить негативные последствия рецессии. В таком режиме сейчас работает абсолютное большинство центральных банков мира. 

Умеренно мягкая денежно-кредитная политика значит, что Нацбанк временно допускает большее снижение номинальных ставок по сравнению с инфляцией, чем в стабильный период. Не будь сейчас коронакризиса, НБРБ не снизил бы ставку рефинансирования сначала на 100 базисных пунктов (в мае), а затем еще на 25 (с 1 июля). 

При этом у Нацбанка остается цель по ограничению годовой инфляции в 2020 году на уровне 5%. Следовательно, коридор решений НБРБ по ставкам ограничен с одной стороны кризисом, а с другой — целью по инфляции. 

Следующее заседание правления Нацбанка, на котором примут решение по ставкам, назначено на 12 августа. К тому времени регулятор уже будет иметь информацию по инфляции за 7 месяцев и исходя из этого строить прогнозы на будущее. 

В пятницу Белстат обнародовал данные по июньской инфляции. Из этой статистики можно сделать выводы о денежно-кредитной политике. В частности, сводная инфляция в годовом выражении в июне составила 5,2% против 4,9% в мае.

Вроде бы налицо ускорение инфляции. Но этот показатель в Беларуси учитывает изменения цен и тарифов, которые регулируются государством, а также скачки цен на плодоовощную продукцию. Поэтому лучше смотреть, как изменяется базовая инфляция, из которой исключены госрегулирование и сезонно волатильные компоненты. 

По базовой инфляции как раз все в порядке: в апреле она была равна 4,5%, в мае составила 3,9%, в июне — 3,7%. В Беларуси уже 2 месяца подряд базовый индекс цен падает в месячном выражении: в мае он снизился на 0,1%, в июне — на 0,05%. И это не связано с госрегулированием или сезонными изменениями цен на фрукты и овощи. 22 июня Нацбанк отмечал, что «сдерживающее влияние дезинфляционных факторов проявляется сильнее, чем прогнозировалось». 

Июньская статистика по инфляции подтвердила эти оценки НБРБ. Что касается регулируемых позиций, то у властей тоже есть поле для маневра. Еще в мае министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович говорил, что его ведомство может отложить повышение цен на услуги образования, транспорта и связи. 


При текущей инфляции реальная ставка рефинансирования составляет около 2,4%. Если Нацбанк снизит ставку на 25 базисных пунктов в августе (до 7,5%), то реальная ставка составит 2,1–2,2%. В России реальная ставка ЦБ РФ сейчас немногим выше 1% (при номинальной ставке 4,5% и инфляции чуть выше 3%). 

При этом в РФ среди экономистов раздаются голоса, что есть резон снизить номинальную ставку до 4%. Если глубокий спад ВВП Беларуси сохранится в июне—июле, в августе Нацбанк может пойти на новое урезание ставки рефинансирования.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НБРБ уменьшил ставку рефинансирования с 1 июля. Это было внеплановое заседание по поручению президента. Был ли этот шаг оправданным и чего стоит ждать в ближайшие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Внук Элвиса Пресли совершил самоубийство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика