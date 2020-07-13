Нацбанк скоро опять снизит ставку рефинансирования?

Вanki24.by Об этом пишет





1 июля ставка рефинансирования обновила рекордно низкое значение — теперь она равна 7,75% годовых. Нацбанк Беларуси является кредитором последней инстанции для всей финансовой системы. Через уровень собственных ставок по операциям с ликвидностью регулятор влияет на размер ставок по кредитам и депозитам.





Обычно, если НБРБ хочет, чтобы кредиты стали более доступными, он уменьшает ставку рефинансирования и ставки по операциям регулирования ликвидности. В свою очередь, уровень ставок регулятора зависит от инфляции и режима денежно-кредитной политики.





Из-за кризиса в мировой экономике с весны Нацбанк перешел от нейтральной к умеренно мягкой (стимулирующей) монетарной политике. Умеренно мягкая политика необходима, чтобы поддержать экономику и сгладить негативные последствия рецессии. В таком режиме сейчас работает абсолютное большинство центральных банков мира.





Умеренно мягкая денежно-кредитная политика значит, что Нацбанк временно допускает большее снижение номинальных ставок по сравнению с инфляцией, чем в стабильный период. Не будь сейчас коронакризиса, НБРБ не снизил бы ставку рефинансирования сначала на 100 базисных пунктов (в мае), а затем еще на 25 (с 1 июля).





При этом у Нацбанка остается цель по ограничению годовой инфляции в 2020 году на уровне 5%. Следовательно, коридор решений НБРБ по ставкам ограничен с одной стороны кризисом, а с другой — целью по инфляции.





Следующее заседание правления Нацбанка, на котором примут решение по ставкам, назначено на 12 августа. К тому времени регулятор уже будет иметь информацию по инфляции за 7 месяцев и исходя из этого строить прогнозы на будущее.





В пятницу Белстат обнародовал данные по июньской инфляции. Из этой статистики можно сделать выводы о денежно-кредитной политике. В частности, сводная инфляция в годовом выражении в июне составила 5,2% против 4,9% в мае.





Вроде бы налицо ускорение инфляции. Но этот показатель в Беларуси учитывает изменения цен и тарифов, которые регулируются государством, а также скачки цен на плодоовощную продукцию. Поэтому лучше смотреть, как изменяется базовая инфляция, из которой исключены госрегулирование и сезонно волатильные компоненты.





По базовой инфляции как раз все в порядке: в апреле она была равна 4,5%, в мае составила 3,9%, в июне — 3,7%. В Беларуси уже 2 месяца подряд базовый индекс цен падает в месячном выражении: в мае он снизился на 0,1%, в июне — на 0,05%. И это не связано с госрегулированием или сезонными изменениями цен на фрукты и овощи. 22 июня Нацбанк отмечал, что «сдерживающее влияние дезинфляционных факторов проявляется сильнее, чем прогнозировалось».





Июньская статистика по инфляции подтвердила эти оценки НБРБ. Что касается регулируемых позиций, то у властей тоже есть поле для маневра. Еще в мае министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович говорил, что его ведомство может отложить повышение цен на услуги образования, транспорта и связи.









При текущей инфляции реальная ставка рефинансирования составляет около 2,4%. Если Нацбанк снизит ставку на 25 базисных пунктов в августе (до 7,5%), то реальная ставка составит 2,1–2,2%. В России реальная ставка ЦБ РФ сейчас немногим выше 1% (при номинальной ставке 4,5% и инфляции чуть выше 3%).





При этом в РФ среди экономистов раздаются голоса, что есть резон снизить номинальную ставку до 4%. Если глубокий спад ВВП Беларуси сохранится в июне—июле, в августе Нацбанк может пойти на новое урезание ставки рефинансирования.







