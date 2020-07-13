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Внук Элвиса Пресли совершил самоубийство

13.07.2020 10:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Внук Элвиса Пресли совершил самоубийство

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио покончил жизнь самоубийством, ему было 27 лет, пишет портал TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах и менеджера матери погибшего. 

По информации полицейских, внука певца нашли мертвым в собственных апартаментах в американском городе Калабасас, в штате Калифорния. Предварительная версия смерти – самоубийство. 

Бенджамин Кио – сын дочери Элвиса Пресли Лизы и музыканта Дэнни Кио. Известно, что парень тоже занимался музыкой, внешне был очень похож на знаменитого деда, при этом сам не был популярным, о его жизни известно мало. 

Добавим, что Элвис Пресли скончался в 1977 году на 43-м году жизни, он считается иконой поп-культуры США. Певец входит в тройку самых покупаемых вокалистов планеты.

Фото: Instagram

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Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио покончил жизнь самоубийством, ему было 27 лет, пишет портал TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах и менеджера...
 
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