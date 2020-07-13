Внук Элвиса Пресли совершил самоубийство

Источник материала: ОНТ

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио покончил жизнь самоубийством, ему было 27 лет, пишет портал TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах и менеджера матери погибшего.

По информации полицейских, внука певца нашли мертвым в собственных апартаментах в американском городе Калабасас, в штате Калифорния. Предварительная версия смерти – самоубийство.

Бенджамин Кио – сын дочери Элвиса Пресли Лизы и музыканта Дэнни Кио. Известно, что парень тоже занимался музыкой, внешне был очень похож на знаменитого деда, при этом сам не был популярным, о его жизни известно мало.

Добавим, что Элвис Пресли скончался в 1977 году на 43-м году жизни, он считается иконой поп-культуры США. Певец входит в тройку самых покупаемых вокалистов планеты.

Фото: Instagram

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