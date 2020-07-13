Пинчане создают пёсокафе и мечтают о гостинице для домашних питомцев

Источник материала: Виртуальный Брест

В этом году финал 15-го сезона Social Weekend вновь не обошелся без наших земляков. Из 476 инициатив, представленных на старте конкурса социальных проектов, до заключительного этапа добрались всего 17. В их числе и идея пинчан по созданию пёсокафе «Doghut», которое станет площадкой для пристройства собак из отлова и одновременно центром воспитания гуманного отношения к братьям нашим меньшим.





Стартап не оставил равнодушными жюри конкурса. На создание уникального для Беларуси антикафе его авторы получили финансовую поддержку: 4000 рублей от фонда «Добра», а также бренд-сессию и помощь в выстраивании коммуникационной платформы от «Зубр Капитал», рекламную поддержку от радио «Мелодии Века».

Сложно представить, что за успехами в большом деле стоит миниатюрная блондинка Татьяна Шуман. Заботу о животных она совмещает с профессией страховщика. Ведь алгоритм помощи людям, попавшим в беду, и спасение животных, оказавшихся без крова, считает пинчанка, по сути, идентичен. Путь к своей мечте – появлению в городе площадки, где могла бы обитать дружная компания пёсиков, – Татьяна Николаевна начала два с половиной года назад.





В апреле 2018-го она организовала учреждение по защите животных «Преданность другу». В эти два слова вложила сакральный смысл, который усвоила еще в детстве: четвероногие питомцы, как никто другой, способны научить нас настоящей верности, отзывчивости и доброте. Так почему бы и нам не отплатить той же монетой?

– Я живу по соседству с местом, где раньше находился пункт отлова ЖКХ, – рассказывает Zarya.by Татьяна Шуман. – И летом, открывая окна, приходилось слышать стенания бездомных собак. Сходила туда, посмотрела и ужаснулась. Животные сидели в тесных, маленьких клетках, без выгула, овчарка передними лапами стояла на крошечной будке. Душераздирающее зрелище... Заключив договор о совместной деятельности с отловом, я стала искать другое место, где условия лучше. Нашла и уговорила ЖКХ перевезти приют туда. Волонтеры нашего учреждения ухаживали за собачками, помогали с выгулом, кормлением, социализацией – с животными работал кинолог, обеспечивали ветеринарные услуги. Параллельно занимались пристройством. За все это время удалось найти хозяев для двух сотен четвероногих, но их становилось все больше и больше. Сегодня – опять около 200.





Вместе с ростом количества питомцев, нуждающихся в крыше над головой, к сожалению, уменьшалось число волонтеров, готовых выкроить свободную минутку для ухода за потеряшками и брошенками. Многие попросту боялись разрастающейся стаи. Накапливались счета за содержание собак, покрывать которые Татьяне Шуман нередко доводилось из собственного кошелька. Но и сердобольные земляки в беде не оставляли: отправляли пожертвования на счет организации на оплату долгов, приносили корм для животных.

В период пандемии Татьяна и компания перестали проводить акции, на которых смогли бы во всеуслышание заявить о себе и определить в новые стены хотя бы еще парочку лохматых подопечных. Раньше на таких мероприятиях удавалось передать в добрые руки порядка 5 – 7 собак, сегодня даже эти цифры кажутся нереальными.

«Вишенкой» на торте стала и замаячившая на горизонте перспектива отмены постановления горсовета: оно вменяло в обязанности ЖКХ пристройство бездомных собак. Благодаря документу с 2018 года отловленных животных не усыпляли. Как сложится их судьба в дальнейшем, после поправок в постановление, большой вопрос. Выход из ситуации Татьяна Шуман решила поискать на просторах глобальной паутины. Оказалось, он есть – пёсокафе. Наткнувшись на аналогичное заведение в Новосибирске, пинчанка загорелась желанием сделать нечто подобное в родном городе.

– Котокафе у нас есть, например, в Могилеве, – говорит собеседница Zarya.by. – Но это немножко другая история, потому что котики пристраиваются легче, люди охотнее их берут. Хотя у нас в отлове сейчас скопилось порядка 20 котов. С собаками – огромная проблема, особенно со взрослыми: многие хотят щенка. Но зачастую берут его и не знают, как правильно воспитать, в итоге малыш оказывается на улице. Российское кафе называется «DogHaus», у нас вывеска получилась созвучной – «DogHut», что в переводе означает «собачья хижина». Аналогов такому заведению в Беларуси пока нет.





На ПМЖ в «хижину» для начала передадут две собачки из отлова, адаптированные к человеку, которых Татьяна Шуман отобрала вместе с кинологом. Когда владельцев «апартаментов» удастся пристроить, их место займут следующие счастливчики.

– Мы планируем сделать в кафе стену плача, на ней разместим фото собак с их характеристиками, – раскрывает детали интерьера Татьяна Николаевна. – Будет имитация бруса, изображения закрепим на веревочках. Чтобы люди, которые придут сюда, видели, какое количество бездомных собак в городе. Причем более 80% из них – бывшие домашние, которые оказались на улице из-за безответственности владельцев. Рядышком поставим стену радости. Постепенно фото питомцев, нашедших хозяина, перекочуют туда. Готовить еду не планируем. В этом и суть антикафе. Поставим два автомата – с напитками и сладостями. У нас есть организация, которая занимается установкой подобного оборудования. Мы договорились, что 20 % от продажи съедобного набора они будут перечислять на наш расчетный счет. Эти деньги пойдут на содержание животных. Наше учреждение некоммерческое, извлечение прибыли не предусмотрено. Главная цель – пристроить четвероногих. И, конечно же, воспитать уважительное отношение у подрастающего поколения к своей и чужой жизни, научить безопасному поведению с собаками, осознанному и ответственному.

Задачи общеобразовательного характера будет решать досугово-просветительский центр на базе пёсокафе. Необходимость его появления Татьяна Шуман поясняет цитатой Махатма Ганди: если не хотите войны, начните с детей.

– Между нравственным воспитанием человека и гуманным отношением к животным существует тонкая связь, – размышляет пинчанка. – Преступность и жестокость обычно начинается с того момента, когда имеет место быть бездушное отношение к живым существам. А взрослые часто подают детям дурной пример: вот, мол, слабое существо, его можно выкинуть, на него жалко тратить деньги, потому что это фактически вещь. Такое отношение нужно преломить. Как-то зимой я случайно наткнулась на пост в интернете, писали девочки-подростки. Они просили помочь сбитой собаке, которая несколько дней лежала на перекрестке в Чернеевичах. Школьницы подкармливали ее, но не получили отклика у взрослых. Видя все это, они, в конце концов, свое зернышко добра просто со временем заглушат, и оно не прорастет. В общем, я привезла собаку на рентген, это оказался мальчик. Назвала его Рекс, около месяца он пролежал в ветлечебнице на стационаре. Затем я его успешно пристроила. Тогда же и поняла, что у нас нет алгоритма действий в подобных ситуациях, поэтому люди, не зная, как поступить, часто проходят мимо, а травмированные животные остаются умирать.





Почву для зернышка добра, считает Татьяна Николаевна, нужно готовить с самых юных лет, только тогда есть шанс получить хороший урожай. На уроках гуманизма в пёсокафе будут рады школьникам, которые могли бы приходить сюда вместе с педагогами на классные часы. Впрочем, как и родители с детками в свой выходной день. Собеседница гарантирует: в «хижине» всегда найдется чем заняться.

В тандеме с полесскими ремесленниками учреждение «Преданность другу» планирует организовать так называемую ярмарку добра, где будет выставляться хенд-мейд-продукция. В перспективе также мастер-классы по рисованию, соломке, плетению, лепке из глины и прочее. В процессе творчества дети приобретут полезные навыки, получат знания, а их лучшие работы пополнят копилку ярмарки добра. Уже сегодня совместно с кинологом в сети запущены вебинары под названием «Собаки в каменных джунглях». Дальше – больше.

– Мы хотим, чтобы каждый мог прийти и выбрать себе питомца, – добавляет Татьяна Шуман. – Есть семьи, в которых воспитываются дети с особенностями развития, они испытывают так называемый тактильный голод. В пёсокафе его можно будет утолить в полной мере. Нашим партнером согласился стать реабилитационный центр, где наблюдаются дети с инвалидностью. Очень надеемся, что такие занятия пойдут на пользу маленьким пациентам. И следующая мечта – чтобы все-таки в городе появилась гостиница для животных. Потому что люди, которые ведут активный образ жизни, часто не знают, куда пристроить питомца на период своего отъезда.





Но для воплощения грандиозных задумок, считает собеседница Zarya.by, нужно объединить усилия органов власти, общественных организаций и неравнодушных земляков. А начать можно с себя: каждый из нас в силах присоединиться к уже запущенной цепочке добра и оказать поддержку четвероногим товарищам в беде.

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