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В Пинске пешеход пошёл на "красный" и попал по колёса грузовичка
13.07.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации, 11 июля около 22:20 в Пинске на ул. Первомайская 25-летний водитель грузового автомобиля "Рено" совершил наезд на 27-летнего пинчанина, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован.
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По предварительной информации, 11 июля около 22:20 в Пинске на ул. Первомайская 25-летний водитель грузового автомобиля "Рено" совершил наезд на 27-летнего пинчанина,...
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