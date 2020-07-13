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В Пинске пешеход пошёл на "красный" и попал по колёса грузовичка

13.07.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации, 11 июля около 22:20 в Пинске на ул. Первомайская 25-летний водитель грузового автомобиля "Рено" совершил наезд на 27-летнего пинчанина, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В Пинске пешеход пошёл на "красный" и попал по колёса грузовичка

В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован.

 
 
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  По предварительной информации, 11 июля около 22:20 в Пинске на ул. Первомайская 25-летний водитель грузового автомобиля "Рено" совершил наезд на 27-летнего пинчанина,...
 
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