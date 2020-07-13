Британец Льюис Хэмилтон выиграл второй этап сезона гонок «Формула-1»

Источник материала: ОНТ

Шестикратный чемпион мира в классе гонок «Формула-1» британец Льюис Хэмилтон выиграл второй этап сезона, который вновь принимала Австрия.

Вторым финишировал партнер Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас. Тройку замкнул гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Россиянин Даниил Квят на «Альфа Таури» набрал первые очки в сезоне, показав 10 результат. Лидирует в общем зачете Боттас, который на 6 очков опережает Хэмилтона. В Кубке конструкторов первое место у «Мерседеса».

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