В прокуратуре Минской области изучено и направлено в суд Борисовского района уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном противоправном лишении жизни другого человека.

Одной из причин совершения особо тяжкого преступления явилось злоупотребление спиртными напитками как обвиняемым, так и потерпевшим.

Предварительным следствием, которое проводилось управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области, установлено, что накануне и в день совершения преступления 68-летний обвиняемый Г., являющийся инвалидом 1 группы, и 60-летний потерпевший Б. распивали спиртные напитки.

В первой половине дня 13.03.2020 в доме обвиняемого, расположенном в одной из деревень Борисовского района, в процессе совместного распития спиртного на почве личных неприязненных отношений между мужчинами возникла ссора, во время которой Г. нанес потерпевшему 1 удар ножом в область грудной клетки, причинив тяжкие телесные повреждения, от которых последней скончался через непродолжительное время.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Б. наступила от колото-резаной раны груди, проникающей в средостение и в правую плевральную полость с повреждением сердца и правого легкого, сопровождавшейся острой кровопотерей и геморрагическим шоком.

Действия Г. органом предварительного следствия квалифицированы по ч. 1 ст. 139 УК, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В ходе предварительного расследования обвиняемый свою вину в предъявленном обвинении признал частично.

Примененную ранее к Г. меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

Прокурор отдела

прокуратуры Минской области

советник юстиции Александр Мартинчик