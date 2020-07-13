18 июля 2020 года с 10:00 до 12:00 по телефону 2-13-78 состоится «прямая телефонная линия» с начальником отдела внутренних дел Ганцевичского райисполкома подполковником милиции Кулешовым Виталием Васильевичем.
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«Прямую телефонную линию» проведет Кулешов Виталий Васильевич
13.07.2020 12:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
18 июля 2020 года с 10:00 до 12:00 по телефону 2-13-78 состоится «прямая телефонная линия» с начальником отдела внутренних дел Ганцевичского райисполкома подполковником милиции Кулешовым Виталием Васильевичем.
(Visited 4 times, 4 visits today)
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18 июля 2020 года с 10:00 до 12:00 по телефону 2-13-78 состоится «прямая телефонная линия» с начальником отдела внутренних дел
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