Суд вынес приговор молодому водителю за смертельное ДТП в Борисовском районе

Источник материала: Tut.by

Водитель Nissan получил 2,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП в Борисовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.





Суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение менее тяжкого телесного повреждения) и приговорил к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

В счет возмещения материальной компенсации морального вреда в пользу потерпевших с гражданского ответчика суд постановил взыскать в общей сложности 65 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, авария произошла 6 ноября 2019 года, около полуночи, на 430-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница РФ в Борисовском районе вблизи деревни Дубовый Лог. Здесь водитель Nissan, имея водительский стаж до двух лет, проигнорировал требования дорожных знаков на участке дороги, где производились ремонтные работы дорожного полотна, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes.





От полученных повреждений пассажирка Nissan скончалась в скорой помощи по пути в больницу. Травмы различной степени тяжести получили четверо участников аварии. Двоим из них, в том числе 7-летнему ребенку, понадобилась госпитализация. В результате ребенку были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории менее тяжких телесных повреждений по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более 4 месяцев.