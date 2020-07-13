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Суд вынес приговор молодому водителю за смертельное ДТП в Борисовском районе
Источник материала: Tut.by
Водитель Nissan получил 2,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП в Борисовском районе. Об этом
Суд признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение менее тяжкого телесного повреждения) и приговорил к лишению свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
В счет возмещения материальной компенсации морального вреда в пользу потерпевших с гражданского ответчика суд постановил взыскать в общей сложности 65 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
Напомним, авария
От полученных повреждений пассажирка Nissan скончалась в скорой помощи по пути в больницу. Травмы различной степени тяжести получили четверо участников аварии. Двоим из них, в том числе 7-летнему ребенку, понадобилась госпитализация. В результате ребенку были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории менее тяжких телесных повреждений по признаку длительного расстройства здоровья на срок не более 4 месяцев.
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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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