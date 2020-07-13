|
Художественная гимнастика. Болгарских тренеров уволили в Швейцарии за оскорбления спортсменок
Источник материала: Партизан
Гимнастическая федерация Швейцарии разорвала контракты с тренерами Илианой Диневой и Анелией Станчевой из Болгарии. Группа спортсменок национальной сборной обвинила этих специалисток по художественной гимнастике в запугивании и оскорблениях на тренировках.
Также от исполнения обязанностей на время расследования отстранен главный тренер сборной страны Феликс Стингелин.
С обвинениями выступили две бывшие спортсменки — Лиза Рускони и Жасмин Фриден. Они уверяют, что тренеры заставляли девушек заниматься с травмами, что усугубило их повреждения. Кроме того, Динева якобы назвала Фриден «жирной коровой». В 2018 году специалистки из Болгарии уже получали предупреждения от федерации по поводу грубости в общении со подопечными. Тренеры все обвинения отрицают, сообщает Blick.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гимнастическая федерация Швейцарии разорвала контракты с тренерами Илианой Диневой и Анелией Станчевой из Болгарии. Группа спортсменок национальной сборной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)