Художественная гимнастика. Болгарских тренеров уволили в Швейцарии за оскорбления спортсменок









Также от исполнения обязанностей на время расследования отстранен главный тренер сборной страны Феликс Стингелин.





С обвинениями выступили две бывшие спортсменки — Лиза Рускони и Жасмин Фриден. Они уверяют, что тренеры заставляли девушек заниматься с травмами, что усугубило их повреждения. Кроме того, Динева якобы назвала Фриден «жирной коровой». В 2018 году специалистки из Болгарии уже получали предупреждения от федерации по поводу грубости в общении со подопечными. Тренеры все обвинения отрицают, сообщает Blick.



