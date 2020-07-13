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Художественная гимнастика. Болгарских тренеров уволили в Швейцарии за оскорбления спортсменок

13.07.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гимнастическая федерация Швейцарии разорвала контракты с тренерами Илианой Диневой и Анелией Станчевой из Болгарии. Группа спортсменок национальной сборной обвинила этих специалисток по художественной гимнастике в запугивании и оскорблениях на тренировках.



Также от исполнения обязанностей на время расследования отстранен главный тренер сборной страны Феликс Стингелин.

С обвинениями выступили две бывшие спортсменки — Лиза Рускони и Жасмин Фриден. Они уверяют, что тренеры заставляли девушек заниматься с травмами, что усугубило их повреждения. Кроме того, Динева якобы назвала Фриден «жирной коровой». В 2018 году специалистки из Болгарии уже получали предупреждения от федерации по поводу грубости в общении со подопечными. Тренеры все обвинения отрицают, сообщает Blick.
 
 
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Гимнастическая федерация Швейцарии разорвала контракты с тренерами Илианой Диневой и Анелией Станчевой из Болгарии. Группа спортсменок национальной сборной...
 
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