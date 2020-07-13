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Леонид Кучук о матче «Динамо» и «Минска»: результат ничья или поражение нас вообще не устраивал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершился 17-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» чемпионата страны по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Помимо разгрома брестским «Рухом»РЦОРа – 8:1, одной из интереснейших оказалась встреча столичного «Динамо» и «Минска». Накануне состоялся дебют новичков «бело-голубых» Силаса и Хващинского. Однако забитыми мячами парни не отличились. Автором единственного гола в матче стал Иван Бахар. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу подопечных Леонида Кучука.
Леонид Кучук, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Андрей Разин, главный тренер ФК «Минск»:
У нас сегодня были неплохие моменты для того, чтобы сравнять счет. Выход один на один был, стандарты неплохо получались сегодня в атаке. Но чего-то не хватает.
В других матчах тура «Шахтер» одолел «Городею» – 4:1. БАТЭ на родном поле вничью сыграл с мозырской «Славией», а в противостоянии «Витебска» и «Немана» не было забито ни одного мяча.
Напомним, встреча брестского «Динамо» со «Слуцком» перенесена на 12 августа.
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Новости Беларуси. Завершился 17-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» чемпионата страны по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В очередном круге...
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