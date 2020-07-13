Модель, которая младше Риты Дакоты на 10 лет. Как выглядит новая избранница Влада Соколовского

Источник материала: Tut.by

Все успели забыть о голубоглазом выпускнике проекта «Фабрика звезд» Владе Соколовском, пока не появился инфоповод: развод с белорусской певицей Ритой Дакотой. Та публично обвинила бывшего мужа в постоянных изменах и заявила, что никогда его не простит и не примет обратно. С тех пор информация о новых отношениях певца то и дело мелькала в Сети, но сам он официально подтвердил роман только сейчас.

В интервью Соколовский рассказал, что влюблен в модель и начинающую певицу Ангелину Суркову. И, кажется, это серьезно: артист уже познакомил девушку с родителями, а также бывшей женой и маленькой дочерью.

Напомним, Дакота не препятствует общению Влада с ребенком:

— Я осознанно отказалась и от роли жертвы, и от роли спасителя, и что стало самым ценным для меня — от роли обвинителя. Я очень рада, что Влад — отец Мии и очень горжусь тем, что моя кропотливая, болезненная, многослойная и дотошная работа над собой позволяет мне вот так выстраивать отношения внутри своей семьи, в принятии и радости".

Также певица ответила тем, кто обвинял ее в том, что муж изменял ей, так как она была плохой женой:

— Моя мама не виновата, что папа алкоголик, а я не виновата, что Влад сексоголик.

Кажется, «сексоголик» планирует долгие отношения, т.к. поздравил свою возлюбленную Ангелину, пообещав, что будет рядом всегда:

«Будь всегда счастлива, а я постараюсь этому всячески способствовать».

Известно, что девушке исполнился 21 год, и она пытается построить карьеру певицы — например, проходила кастинг на участие в группе «Серебро». Поклонники Влада засыпают его поздравлениями, пишут, что девушка красавица и «даже интереснее его бывшей жены». А как кажется вам?