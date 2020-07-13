Лукашенко открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко в торжественной обстановке открыл мост через реку Сож в Славгородском районе Могилевской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония прошла с участием представителей трудовых коллективов дорожно-строительных организаций, задействованных в возведении моста, и жителей Славгородского района.

Глава государства подчеркнул особое значение моста прежде всего для тех, кто проживает в Краснопольском и Славгородском районах Могилевской области. Ведь они ждали этого строительства несколько десятилетий, с тех пор как еще в советские времена появилась идея возведения моста, но ее реализация была отложена из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

ЛУКАШЕНКО: В БУДУЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЮГО-ВОСТОКА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНА «В будущей пятилетке программа должна быть реализована. Если мы реализуем программу по развитию этого региона, Могилевская область будет жить», — сказал белорусский лидер.

«Мы сейчас воплотили ее в жизнь. Жители левобережья спокойно могут перемещаться на правый берег, не объезжая через 120-130 км, — отметил Президент. — Мы улучшили логистику, построив этот мост, сделали вам хороший подарок».

Река Сож разделяет Славгородский район на две части. До того как построили мост, переправа на левый берег реки была затруднительной как для местных жителей, так и для работников сельхозорганизаций, у которых значительные площади сенокосов и пастбищ находятся за рекой.





С середины мая до ноября она осуществлялась по временному понтонному мосту, который соединял автомобильную дорогу Р140 Славгород — Краснополье. Жителям левобережья приходилось добираться в Славгород через Краснополье и Чериков, проделывая путь в 120 км.

Вопрос строительства моста возник в 1984 году, тогда был разработан план мостового перехода. Однако в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС работы по проектированию были свернуты. К идее строительства вернулись в 2007 году во время реконструкции моста через Сож в Кричеве. Существующие фермы нескольких пролетов были демонтированы и установлены на хранение рядом с мостом для использования в дальнейшем при строительстве моста в Славгородском районе.

В 2017 году фермы транспортировали водным транспортом по реке Сож из Кричева на стройплощадку в Славгород. Для этого впервые в стране использовали уникальные технологии транспортировки и монтажа — при помощи плавучей системы, в состав которой входили две баржи-площадки, соединенные между собой. Разработку технологий перемещения и монтаж плавучей системы выполнял филиал «Мостоотряд 425» ОАО «Мостострой».

Капитальный мост через Сож не только сократит передвижение для жителей левобережья, но и значительно увеличит возможности для развития юго-восточного региона за счет улучшения логистики. Кроме того, появится возможность выхода на приграничные районы России.

ЛУКАШЕНКО В ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ ОРИЕНТИРУЕТ НА ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «Без дорог у нас жизни нет. Это и настроение людей, и экономика, и транзит, на котором мы хотим заработать», — подчеркнул белорусский лидер.

ЛУКАШЕНКО: В БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА В БЕЛАРУСИ БУДЕТ МОДЕРНИЗИРОВАНО И ПОСТРОЕНО 18 МОСТОВ «Мы договорились: в ближайшие три года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов. Около $130 млн вложить в это. Европейские деньги есть. Эти деньги должны остаться у нас. Вы обязательно должны выиграть подряд. До сих пор мы выигрывали эти конкурсы», — обратился глава государства к мостостроителям.

ЛУКАШЕНКО: ПУСТУЮЩИЕ УЧАСТКИ В ДЕРЕВНЯХ НУЖНО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ПОД РАЗВИТИЕ ЛИЧНЫХ ПРИУСАДЕБНЫХ ХОЗЯЙСТВ «Надо задействовать местные заброшенные приусадебные участки, особенно в неперспективных деревнях (да и в агрогородках, в районных центрах хватает еще таких клочков земли) и отдать людям под дачи», — подчеркнул глава государства.

ЛУКАШЕНКО В СЛАВГОРОДСКОМ РАЙОНЕ ПОБЫВАЛ НА ГОЛУБОЙ КРИНИЦЕ Перед посещением криницы Александр Лукашенко пообщался с местными жителями, которые здесь же торгуют продукцией собственного производства, в том числе сырами, медом, изделиями народных промыслов. Глава государства продегустировал продукты питания, оценил их вкусовые качества. https://www.belta.by/