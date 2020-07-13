Чему учат в школе? На ЦТ по математике отличников в 5 меньше, чем два года назад!









Максимальный балл на централизованном тестировании (ЦТ) по математике в этом году набрали три десятка абитуриентов, об этом рассказали сегодня в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ).





Результаты ЦТ по математике стали известны абитуриентам днем в воскресенье.





Среди сдававших тестирование по предмету – максимальный балл набрали 30 человек, что более, чем в три раза меньше, чем годом ранее: в 2019-м сто баллов набрал 101 абитуриент, а в 2018-м – 155.





Также в этом году 42 человека получили ноль баллов по предмету. Вероятнее всего, они и вовсе не заполняли бланк, потому что, даже проставив "галочки" в случайном порядке, хотя бы несколько баллов заработать можно.





В ближайшие дни также ожидается появление результатов тестирования по биологии и иностранному языку.





Более подробная статистика сдачи ЦТ в 2020-м будет озвучена позже.











