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Чему учат в школе? На ЦТ по математике отличников в 5 меньше, чем два года назад!
Источник материала: Партизан
Централизованное тестирование по математике – третье по массовости: на него записались чуть менее 35 тысяч абитуриентов.
Максимальный балл на централизованном тестировании (ЦТ) по математике в этом году набрали три десятка абитуриентов, об этом рассказали сегодня в Республиканском институте контроля знаний (РИКЗ).
Результаты ЦТ по математике стали известны абитуриентам днем в воскресенье.
Среди сдававших тестирование по предмету – максимальный балл набрали 30 человек, что более, чем в три раза меньше, чем годом ранее: в 2019-м сто баллов набрал 101 абитуриент, а в 2018-м – 155.
Также в этом году 42 человека получили ноль баллов по предмету. Вероятнее всего, они и вовсе не заполняли бланк, потому что, даже проставив "галочки" в случайном порядке, хотя бы несколько баллов заработать можно.
В ближайшие дни также ожидается появление результатов тестирования по биологии и иностранному языку.
Более подробная статистика сдачи ЦТ в 2020-м будет озвучена позже.
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Централизованное тестирование по математике – третье по массовости: на него записались чуть менее 35 тысяч абитуриентов.
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