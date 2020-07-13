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Президент открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

13.07.2020 11:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл мост через реку Сож в Славгородском районе Могилевской области, сообщает БЕЛТА. 

Отмечается, то открытие прошло в торжественной обстановке, в церемонии участвовали представителей трудовых коллективов дорожно-строительных организаций, которые возводили мост, также пришли местные жители. 

Глава государства подчеркнул, что это этот мост очень важен для тех, кто живет в Краснопольском и Славгородском районах, поскольку они ждали этого строительства несколько десятков лет. Идея возвести мост возникла в советское время, однако реализовать ее не смогли тогда из-за аварии на Чернобыльской АЭС. 

Река Сож разделяет Славгородский район на две части. До появления моста переправиться на левый берег реки был сложно и местным жителям, и работниками сельхозпредприятий, у которых значительные площади сенокосов и пастбищ расположены за рекой. 

С середины мая до ноября переправиться через Сож здесь можно было при помощи временного понтонного моста, который соединял автомобильную дорогу Р140 Славгород – Краснополье. Жителям левобережья приходилось добираться в Славгород через Краснополье и Чериков, преодолевая 120 км.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл мост через реку Сож в Славгородском районе Могилевской области, сообщает БЕЛТА.  Отмечается, то открытие прошло в...
 
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