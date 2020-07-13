Речицкая активистка собирала подписи за Тихановскую. К ней пришли с обыском

У речицкой активистки Божены Жолудь, которая собирала подписи за Светлану Тихановскую, провели обыск. По словам девушки, милиция забрала её прямо с работы. Как говорит сама Божена, всё из-за расклеенных кем-то по городу листовок о 97%.





Сильных новостей Интервью с девушкой в «Вечернем спецвыпуске»







