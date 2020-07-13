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Речицкая активистка собирала подписи за Тихановскую. К ней пришли с обыском
Источник материала: Партизан
В Беларуси продолжают оказывать давление на активистов.
У речицкой активистки Божены Жолудь, которая собирала подписи за Светлану Тихановскую, провели обыск. По словам девушки, милиция забрала её прямо с работы. Как говорит сама Божена, всё из-за расклеенных кем-то по городу листовок о 97%.
Интервью с девушкой в «Вечернем спецвыпуске»
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В Беларуси продолжают оказывать давление на активистов.
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