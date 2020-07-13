Александр Лукашенко открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Президент Беларуси Александр Лукашенко в торжественной обстановке открыл мост через реку Сож в Славгородском районе Могилевской области.

Церемония прошла с участием представителей​ трудовых коллективов дорожно-строительных организаций, задействованных в возведении моста, и жителей Славгородского района​.

Глава государства подчеркнул особое значение моста прежде всего для тех, кто проживает в Краснопольском и Славгородском районах Могилевской области. Ведь они ждали этого строительства несколько десятилетий, с тех пор как еще в советские времена появилась идея возведения моста, но ее реализация была отложена из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

ЛУКАШЕНКО: В БУДУЩЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЮГО-ВОСТОКА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ РЕАЛИЗОВАНА «В будущей пятилетке программа должна быть реализована. Если мы реализуем программу по развитию этого региона, Могилевская область будет жить», — сказал белорусский лидер.

«Мы сейчас воплотили ее в жизнь. Жители левобережья спокойно могут перемещаться на правый берег, не объезжая через 120-130 км, — отметил Президент. — Мы улучшили логистику, построив этот мост, сделали вам хороший подарок».

Река Сож разделяет Славгородский район на две части.​ До​ того как построили​ мост, переправа на левый берег​ реки​ была затруднительной как для местных жителей, так и для работников сельхозорганизаций, у которых значительные площади сенокосов и пастбищ находятся за рекой.

С середины мая до ноября она осуществлялась по временному понтонному мосту, который соединял автомобильную дорогу Р140 Славгород -​ Краснополье. Жителям левобережья приходилось добираться в Славгород через Краснополье и Чериков, проделывая путь в 120 км.​

Вопрос строительства моста возник в 1984 году, тогда был разработан план мостового перехода. Однако в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС работы по проектированию были свернуты. К идее строительства вернулись в 2007 году во время реконструкции моста через Сож в Кричеве. Существующие фермы нескольких​ пролетов были демонтированы и установлены на хранение рядом с мостом для использования в дальнейшем при строительстве моста в Славгородском районе.​

В 2017 году фермы​ транспортировали водным транспортом по реке Сож из Кричева на стройплощадку в Славгород. Для этого впервые в стране использовали уникальные технологии транспортировки и монтажа -​ при помощи плавучей системы, в состав которой входили две баржи-площадки, соединенные между собой. Разработку технологий перемещения и монтаж плавучей системы выполнял филиал «Мостоотряд 425» ОАО «Мостострой».​ ​

​Капитальный мост через Сож не только сократит передвижение для жителей левобережья, но и значительно увеличит возможности для развития юго-восточного региона за счет улучшения логистики. Кроме того, появится возможность выхода на приграничные районы России.

/Будет дополнено/.

БЕЛТА.