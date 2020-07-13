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Фура выехала на встречную полосу. В Болгарии 6 человек погибли в ДТП

13.07.2020 12:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Болгарии. В результате массового ДТП в Болгарии погибли 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще пятеро, в том числе 2-летний ребенок, пострадали.

Фура выехала на встречную полосу. В Болгарии 6 человек погибли в ДТП

Фура выехала на встречную полосу. В Болгарии 6 человек погибли в ДТП

Инцидент произошел на трассе недалеко от города Стара-Загора. Турецкая грузовая фура на огромной скорости протаранила ограждение, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с несколькими легковыми авто. После этого большегруз перевернулся и загорелся.

Фура выехала на встречную полосу. В Болгарии 6 человек погибли в ДТП

Фура выехала на встречную полосу. В Болгарии 6 человек погибли в ДТП

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб и полиция, которым предстоит выяснить причины аварии. Движение по магистрали заблокировали.

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Новости Болгарии. В результате массового ДТП в Болгарии погибли 6 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще пятеро, в том числе 2-летний ребенок,...
 
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