Kia показала салон нового минивэна Carnival

Источник материала: Tut.by

Компания Kia активно готовится к дебюту минивэна Carnival четвертого поколения. Корейцы уже публиковали фотографии экстерьера машины, а теперь поделились снимком салона новинки.





Внутреннее убранство нового Carnival не имеет практически ничего общего с нынешним минивэном. Широкая передняя панель со скругленными углами и гранями — с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, расположенными под общим защитным стеклом. На месте традиционного рычага появилась шайба для управление работой трансмиссии. А еще в компании обещают возросшее качество отделочных материалов.

Увы, но Kia обнародовала лишь один-единственный снимок интерьера Carnival, но уже известно, что на выбор (в зависимости от рынка) будет предложено три варианта компоновки салона — на семь, девять или 11 посадочных мест, с тремя или четырьмя рядами сидений. В семиместной конфигурации на втором ряду Carnival устанавливаются раздельные «капитанские» кресла с подлокотниками и площадками для ног.





Напомним, что габаритная длина нового минивэна увеличилась на 40 мм и составляет 5155 мм, в ширину автомобиль прибавил 10 мм (1995 мм), а колесная база подросла на 30 мм (до 3090 мм). На рынок Кореи новый Carnival выйдет в третьем квартале 2020 года, затем новинка поэтапно будет выводиться и на рынки других стран мира, среди которых, к слову, значится и соседняя Россия.