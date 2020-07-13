ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пройдите мимо! 5 модных вещей, который не стоят своих денег

13.07.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пройдите мимо! 5 модных вещей, который не стоят своих денег

При составлении гардероба важно понимать, что есть вещи "инвестиции", которые не выходят из моды долгое время, а иногда ещё и прибавляют в цене. Но есть и вещи "однодневки", которые не стоят вашего внимания, особенно при ограниченном бюджете. 

В данном материале мы расскажем, какие вещи точно станут бесполезными покупками.

1. Микросумка

Несмотря на то, что эти сумки очень милые, яркие, и наша рука так и норовит их взять в магазине, на самом деле они абсолютно не стоят вашего внимания. Да, они добавят вашему образу изюминку. Но стоит ли на это тратить последние деньги? К тому же эта сумка абсолютно непрактична. Ведь что можно уместить в такой малышке?

2. Трикотажные шорты

Дело в том, что шорты из такой ткани очень редко сидят хорошо. Ведь, надев их, у вас станет заметной каждая складочка. Также обращайте внимание на то, чтобы трикотаж был качественным. Иначе все подумают, что вам их сшила бабушка. Не надейтесь, что эти шорты продержатся в трендах долгое время. Скорее всего, в следующем сезоне они станут антитрендом.  

3. Вещи со специфическим принтом

Речь идёт о пальмах, цветах и ракушках на ткани одежды. Да, такой принт смотрится по-летнему и ассоциируется с отпуском. Но приобретать такие вещи с ограниченным бюджетом опрометчиво, ведь вряд ли вы наденете их весной или осенью, даже если погода будет позволять. 

4. Моносерьги

Моносерьги выглядят довольно оригинально. Но специально приобретать их с ограниченным бюджетом - плохая идея. Ведь вы можете собрать комплект из старых серёжек. 

5. Вьетнамки на каблуке

На сегодняшний день их носят все. Но, когда тренд быстро взлетает, он точно также быстро исчезает. Поэтому мы думаем вряд ли вы сможете носить такую обувь в следующем году. Лучше отдавайте предпочтение более классическим мюлям или босоножкам на тонких ремешках.

фото: Pinterest



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При составлении гардероба важно понимать, что есть вещи "инвестиции", которые не выходят из моды долгое время, а иногда ещё и прибавляют в цене. Но есть и вещи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фура выехала на встречную полосу. В Болгарии 6 человек погибли в ДТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика