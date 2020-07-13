Пройдите мимо! 5 модных вещей, который не стоят своих денег

Источник материала: ОНТ

При составлении гардероба важно понимать, что есть вещи "инвестиции", которые не выходят из моды долгое время, а иногда ещё и прибавляют в цене. Но есть и вещи "однодневки", которые не стоят вашего внимания, особенно при ограниченном бюджете.

В данном материале мы расскажем, какие вещи точно станут бесполезными покупками.

1. Микросумка

Несмотря на то, что эти сумки очень милые, яркие, и наша рука так и норовит их взять в магазине, на самом деле они абсолютно не стоят вашего внимания. Да, они добавят вашему образу изюминку. Но стоит ли на это тратить последние деньги? К тому же эта сумка абсолютно непрактична. Ведь что можно уместить в такой малышке?

2. Трикотажные шорты

Дело в том, что шорты из такой ткани очень редко сидят хорошо. Ведь, надев их, у вас станет заметной каждая складочка. Также обращайте внимание на то, чтобы трикотаж был качественным. Иначе все подумают, что вам их сшила бабушка. Не надейтесь, что эти шорты продержатся в трендах долгое время. Скорее всего, в следующем сезоне они станут антитрендом.

3. Вещи со специфическим принтом

Речь идёт о пальмах, цветах и ракушках на ткани одежды. Да, такой принт смотрится по-летнему и ассоциируется с отпуском. Но приобретать такие вещи с ограниченным бюджетом опрометчиво, ведь вряд ли вы наденете их весной или осенью, даже если погода будет позволять.

4. Моносерьги

Моносерьги выглядят довольно оригинально. Но специально приобретать их с ограниченным бюджетом - плохая идея. Ведь вы можете собрать комплект из старых серёжек.

5. Вьетнамки на каблуке

На сегодняшний день их носят все. Но, когда тренд быстро взлетает, он точно также быстро исчезает. Поэтому мы думаем вряд ли вы сможете носить такую обувь в следующем году. Лучше отдавайте предпочтение более классическим мюлям или босоножкам на тонких ремешках.

фото: Pinterest









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