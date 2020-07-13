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Как спроектировать беспилотник и управлять полётом? Чему будут учить в школе программирования дронов в Могилёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Изучить работу систем аппарата, спроектировать собственный беспилотник и самостоятельно управлять полетом. Школа программирования дронов появится в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первых учеников примут уже в сентябре. К этому времени создатели планируют расширить материально-техническую базу, а также парк летательных аппаратов. В нем, в частности, появятся шесть беспилотников для дрон-рейсинга. Также планируют создать площадку для проведения таких гонок.
Учиться ребята будут по трем направлениям: программирование дронов, в которое будут входить хореография и гонки, 3D-моделирование и 3D-печать.
Как поделился руководитель проекта, для детей это может стать не только интересным хобби, но и будущей высокооплачиваемой профессией.
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Как спроектировать беспилотник и управлять полётом? Чему будут учить в школе программирования дронов в Могилёве
Новости Беларуси. Изучить работу систем аппарата, спроектировать собственный беспилотник и самостоятельно управлять полетом. Школа программирования дронов...
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