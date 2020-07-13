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Как спроектировать беспилотник и управлять полётом? Чему будут учить в школе программирования дронов в Могилёве

13.07.2020 12:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Изучить работу систем аппарата, спроектировать собственный беспилотник и самостоятельно управлять полетом. Школа программирования дронов появится в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект получил финансовую поддержку на республиканском конкурсе социальных проектов Social Weekend.

Как спроектировать беспилотник и управлять полётом? Чему будут учить в школе программирования дронов в Могилёве

Первых учеников примут уже в сентябре. К этому времени создатели планируют расширить материально-техническую базу, а также парк летательных аппаратов. В нем, в частности, появятся шесть беспилотников для дрон-рейсинга. Также планируют создать площадку для проведения таких гонок.

Учиться ребята будут по трем направлениям: программирование дронов, в которое будут входить хореография и гонки, 3D-моделирование и 3D-печать.

Как спроектировать беспилотник и управлять полётом? Чему будут учить в школе программирования дронов в Могилёве

Как спроектировать беспилотник и управлять полётом? Чему будут учить в школе программирования дронов в Могилёве

Как поделился руководитель проекта, для детей это может стать не только интересным хобби, но и будущей высокооплачиваемой профессией.

 

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Изучить работу систем аппарата, спроектировать собственный беспилотник и самостоятельно управлять полетом. Школа программирования дронов...
 
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