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ХК "Динамо-Минск": легионеры согласились на снижение зарплат

13.07.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ХК "Динамо-Минск" заявил, что достиг соглашения о продлении контрактов с Шейном Принсом, Франсисом Паре и Дэнни Тейлором.

ХК "Динамо-Минск": легионеры согласились на снижение зарплат
Гендиректор клуба Дмитрий Басков сообщил, что упомянутые легионеры согласились на снижение зарплат. "Чтобы выжать максимум из имеющихся у нас довольно скромных возможностей, мы активно оптимизируем затраты", — говорит он. Басков благодарен всем игрокам, которые пошли навстречу в этом вопросе.

"Это показывает их мотивацию играть в "Динамо" и в национальной сборной Беларуси, которая рассматривает всех троих [форвардов Принса и Паре, а также вратаря Тейлора] в качестве кандидатов на усиление состава перед домашним чемпионатом мира", — цитирует слова гендиректора динамовская пресс-служба.

Чтобы выступать на чемпионате мира 2021 года за белорусскую сборную, упомянутым хоккеистам предстоит пройти карантин — отыграть еще один сезон за минское "Динамо".
 
Теги: Минск
 
 
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ХК "Динамо-Минск" заявил, что достиг соглашения о продлении контрактов с Шейном Принсом, Франсисом Паре и Дэнни Тейлором.
 
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