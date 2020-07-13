Источник материала: ОНТ

В 28-м туре футбольного чемпионата России ЦСКА под руководством Виктора Гончаренко не смог обыграть казанский «Рубин».

Матч закончился вничью – 1:1. Белорусский форвард ЦСКА Илья Шкурин провел всю игру на скамейке запасных. «Оренбург» и «Ростов» также разошлись миром – 0:0. Белорусский голкипер хозяев Андрей Климович оставил свои ворота сухими. Михаил Сиваков также отыграл весь матч. «Краснодар» разобрался с «Уралом» – 3:0. У гостей белорусский защитник Николай Золотов вышел на замену на 65-й минуте. У хозяев Александр Мартынович на поле не появился.

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