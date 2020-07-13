Произошла эскалация конфликта Армении и Азербайджана

Источник материала: ОНТ

По меньшей мере, трое азербайджанских военных погибли в результате обстрела между вооруженными силами Армении и Азербайджана на границе.

Столкновения произошли в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Баку считает ее оккупированной. Накануне Азербайджан предпринял попытку нарушить границу. После предупреждения с армянской стороны, азербайджанские военные попытались захватить опорный пункт, используя артиллерийский огонь, но, по версии Армении, были отброшены. В минобороны Армении утверждают, что с их стороны никто не погиб, а вина за происшедшее лежит на военных самого Азербайджана.

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