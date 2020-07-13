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Произошла эскалация конфликта Армении и Азербайджана

13.07.2020 11:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Произошла эскалация конфликта Армении и Азербайджана

По меньшей мере, трое азербайджанских военных погибли в результате обстрела между вооруженными силами Армении и Азербайджана на границе.

Столкновения произошли в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Баку считает ее оккупированной. Накануне Азербайджан предпринял попытку нарушить границу. После предупреждения с армянской стороны, азербайджанские военные попытались захватить опорный пункт, используя артиллерийский огонь, но, по версии Армении, были отброшены. В минобороны Армении утверждают, что с их стороны никто не погиб, а вина за происшедшее лежит на военных самого Азербайджана.

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По меньшей мере, трое азербайджанских военных погибли в результате обстрела между вооруженными силами Армении и Азербайджана на границе. Столкновения произошли...
 
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