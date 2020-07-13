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Штраф – 6300 евро. В Румынии запретили распространять неприятные запахи
Источник материала: СТВ
Новости Румынии. В Румынии официально запретили распространять неприятные запахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь, если запах еды, которую хозяйка готовит у себя на кухне, распространяется по этажам, согласно новой норме ее можно будет оштрафовать на 6300 евро. Определять уровень обонятельного дискомфорта будут местные управления по охране окружающей среды, а интенсивность запахов будет измеряться по действующим национальным, а также международным стандартам.
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Новости Румынии. В Румынии официально запретили распространять неприятные запахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закон об ольфактивном...
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