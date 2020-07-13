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Штраф – 6300 евро. В Румынии запретили распространять неприятные запахи

13.07.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Румынии. В Румынии официально запретили распространять неприятные запахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закон об ольфактивном (обонятельном) дискомфорте распространяется не только на предприятия, но и на физических лиц.

Штраф – 6300 евро. В Румынии запретили распространять неприятные запахи

Теперь, если запах еды, которую хозяйка готовит у себя на кухне, распространяется по этажам, согласно новой норме ее можно будет оштрафовать на 6300 евро. Определять уровень обонятельного дискомфорта будут местные управления по охране окружающей среды, а интенсивность запахов будет измеряться по действующим национальным, а также международным стандартам.

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Новости Румынии. В Румынии официально запретили распространять неприятные запахи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закон об ольфактивном...
 
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