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Брестский конструктивизм: экскурсия для ценителей стиля

13.07.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Неравнодушные брестчане создали проект популяризации городской застройки в стиле конструктивизма. Для ценителей межвоенной архитектуры они подготовили онлайн карту, а горожане могут поучаствовать в спасении памятников.

Брестский конструктивизм: экскурсия для ценителей стиля

Пожалуй, самый необычный пример брестского конструктивизма – кирха на современной улице Карла Маркса. Ее построили в 1938 году для евангелистско-аугсбургской общины города из 198 прихожан. В советское время здесь работал кинотеатр "Смена", а теперь здание занимает рекламное агентство.

"Брестский конструктивизм" – так в городе над Бугом называют архитектуру, построенную здесь в 1920-30-х годах. Специалисты относят ее к общеевропейскому стилю модернизма, в свое время отказавшегося от старых традиций.

Этот стиль включает в себя функционализм, конструктивизм, монументализм и другие стилистические направления. В Бресте его можно узнать по нескольким характерным чертам. Это использование простых кубических форм, переменная высота зданий, ленточные окна и плоские крыши.

В конструктивистском духе брестчане строили не только жилые дома. Храмы, административные здания, тюрьма, учреждения здравоохранения и образования – новый стиль удачно вписался в городскую ткань. К примеру, почти вся юго-западная сторона главной городской площади – сплошь памятники эпохи 1920-30-х.

Брестский конструктивизм: экскурсия для ценителей стиля

Одна из волонтеров проекта Марина Завражная рассказывает, что до недавних пор волонтеры знакомили брестчан с конструктивизмом на "Модернистских прогулках". Пока экскурсии решили отложить из-за эпидемиологической обстановки.

 
Теги: Брест
 
 
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  Неравнодушные брестчане создали проект популяризации городской застройки в стиле конструктивизма. Для ценителей межвоенной архитектуры они подготовили...
 
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