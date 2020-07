У жительницы Японии нашли паразита в миндалинах после того, как она съела сашими

Источник материала: Tut.by

В миндалинах женщины обнаружили нематоду или круглого червя, после того как она съела сашими. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene .



Специалисты предупреждают, что употребление в пищу любого сырого мяса сопряжено с риском появления паразитов, но те, что содержатся в сашими, не так хорошо известны. Японский деликатес может заразить едока рядом неприятных паразитов, живущих в воде.

В новом отчете доктора описывают неудачный опыт 25-летней жительницы Японии. Спустя пять дней после употребления сашими она обратилась в больницу в Токио с болью и раздражением в горле.

Ее анализы крови были нормальными, и в остальном она казалась в порядке — но при ближайшем физическом осмотре обнаружилось нечто странное в ее левой миндалине. Оказалось, это нематода длиной в 38 миллиметров, которую извлекли за несколько минут с помощью пинцета.

Pseudoterranova azarasi — это разновидность нематоды или круглого червя, которая изредка встречается в суши. Заражение горла встречается редко — из более 700 случаев, о которых сообщалось в литературе к середине 1990-х годов в Японии, странах северной части Тихого океана, Южной Америке и Нидерландах, большинство случаев было связано с желудком.

Как правило, замораживание рыбы должно убивать в ней любых паразитов, и в разных странах существуют разные правила безопасности насчет этой меры. Но в некоторых регионах, однако, могут быть довольно слабые рекомендации или же их может не быть вовсе, поэтому может быть трудно определить, безопасна ли сырая рыба, которую вы едите.

Но лечение очень простое — достаточно просто удалить паразита (что легче сделать во рту, чем в желудке). В частности, в этом случае пациентка сразу же отправилась домой.