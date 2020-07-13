Государство может отобрать у католиков Красный костёл в центре Минска. Что происходит?!

Источник материала: KYKY

Вчера во время службы в Костеле Святого Симеона и Елены, который также известен как Красный костел, ксендз Станислав Станевский сделал тревожное заявление. Он рассказал, что на костел взвалили неподъемную сумму налогов, и есть серьезные опасения, что один из самых видных религиозных объектов Минска отойдет государству. Об этом пишет «Еврорадио». По словам ксендза, минские власти требуют от верующих 156 тысяч рублей – такой счет костелу выставила «Минская спадчина».

Что происходит?

«Минская спадчина» пояснила, в чем дело. На балансе коммунального предприятия храм находится с 2013 года. Здание отдали католикам в безвозмездное пользование, но, так как они не являются его владельцами, их обязали возмещать расходы на амортизацию, земельный налог, коммуналку и так далее, объясняет активист и блогер Антон Мотолько.

В период реконструкции, которая длилась несколько последних лет, костел свободили от налогов. Но с 2019 года его вновь ввели в эксплуатацию. Однако с того времени храм платить налоги так и не начал, а это около 13 тысяч рублей в месяц. Долг начисляется «Минской спадчине», та перекладывает его на католическую общину. И вот последняя оказалась должна государству 156 тысяч рублей – и эта сумма продолжает расти. Платить верующие, в свою очередь, отказываются. «За что мы должны платить? За то, что мы молимся?» – возмущается ксендз Станислав Станевский.

Руководство костела уже обращалось в Мингорисполком с просьбой не вводить налог на землю и не обирать храм, а передать его в собственность. Но там отказали. Теперь в костеле собирают подписи под обращением в Администрацию президента – в надежде, что Александр Лукашенко «сохранил за верующими то, что им по праву принадлежит».

Напомним, Красным костел – наиболее известный католический храм Минска. Он построен в начале 20-го века на деньги минского дворянина Эдвард Войниловича. Костел получил имена святых Симеона и Елены в память о двух рано умерших детей Войниловича.