В России создали новый броневик - его можно перевозить вертолетом

Источник материала: Tut.by

Специалисты «Военно-промышленной компании» (ООО «ВПК») в инициативном порядке разработали семейство новых легких бронеавтомобилей «ВПК-Стрела», которые можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. Изготовлен первый экспериментальный образец машины, сообщил ТАСС генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.



Фото: пресс-служба ООО «ВПК»

«В инициативном порядке в кратчайшие сроки конструкторами ООО «Военно-промышленная компания» была разработана и предложена концепция по созданию автомобилей легкого класса, в рамках которой был разработан и изготовлен экспериментальный образец бронированного автомобиля из семейства «ВПК-Стрела», — сказал Красовицкий.

Полная масса «Стрелы» составляет всего 4,7 т, что позволяет быстро перебросить бронеавтомобиль на другое направление или в составе тактических воздушных десантов на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов типа Ми-8. «На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет», — подчеркнул Красовицкий.

По его словам, «Стрела» предназначена для перевозки людей и различных грузов с обеспечением требуемого уровня бронезащиты. «Машина может использоваться в качестве командирской машины, транспортного средства и оперативно-служебной машины в специальных подразделениях органов исполнительной власти или как база для создания семейства автомобилей, а также монтажа вооружения и специального оборудования», — пояснил глава ВПК.

При этом броня машины обеспечивает баллистическую защиту 2-го класса (защищает от пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра 5,45×39 мм из АК-74, пуль с термоупрочненным сердечником патрона калибра 7,62×39 мм из АКМ, пуль с нетермоупрочненным сердечником патрона калибра 7,62×54 мм из СВД). Противоминная защита сохраняет жизни находящегося внутри машины экипажа при подрыве под колесом мин или взрывных устройств мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Максимальная скорость «Стрелы» по шоссе — до 155 км/ч, вместимость — до 8 человек. В основе конструкции машины — перспективные агрегаты, узлы и детали, планируемые к освоению в массовом производстве отечественного автопрома. 100% комплектующих производятся на территории России.