|
3 проблемные зоны тела, которые не получится исправить спортом
Источник материала: ОНТ
Некоторые девушки тратят огромное количество времени, чтобы избавиться от той или иной проблемной зоны на теле. Однако порой они даже не догадываются о том, что некоторые проблемы на теле нельзя убрать при помощи упражнений. Cosmo.ru
1. «Галифе» и «ушки» на бёдрах
Обычно девушки выполняют упражнение на сведение и разведение ног, чтобы избавиться от жира на внутренней и боковой поверхностей бедра. Однако переизбыток таких упражнений как раз приводит к росту внутренней поверхности бедра, что является противоположным результатом.
2. Толстые руки
Многие считают, что уменьшить объём рук поможет размахивание гантелями. Но дело в том, что красота и рельеф рук зависит от спины. Ведь не бывает сутулых людей с подтянутыми руками. Для того, чтобы поддерживать мышцы спины в тонусе, не нужно «закачивать» спину при помощи тяжёлых весов. Будет достаточно, если вы уделите полчаса своего времени ЛФК или суставной гимнастике.
3. Выпирающий живот
Перед тем, как выполнять упражнения на пресс, присмотритесь к своему рациону. Проверьте, есть ли в нём продукты, которые вызывают проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота, газообразование и проблемы со стулом. Также необходимо посетить гинеколога, чтобы исключить проблемы с внутренними органами и эндокринной системой.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые девушки тратят огромное количество времени, чтобы избавиться от той или иной проблемной зоны на теле. Однако порой они даже не догадываются о том, что...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)