ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

3 проблемные зоны тела, которые не получится исправить спортом

13.07.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

3 проблемные зоны тела, которые не получится исправить спортом

Некоторые девушки тратят огромное количество времени, чтобы избавиться от той или иной проблемной зоны на теле. Однако порой они даже не догадываются о том, что некоторые проблемы на теле нельзя убрать при помощи упражнений. Cosmo.ru рассказал о 4 зонах, от которых нельзя избавиться в спортзале. 

1. «Галифе» и «ушки» на бёдрах

Обычно девушки выполняют упражнение на сведение и разведение ног, чтобы избавиться от жира на внутренней и боковой поверхностей бедра. Однако переизбыток таких упражнений как раз приводит к росту внутренней поверхности бедра, что является противоположным результатом. 

2. Толстые руки

Многие считают, что уменьшить объём рук поможет размахивание гантелями. Но дело в том, что красота и рельеф рук зависит от спины. Ведь не бывает сутулых людей с подтянутыми руками. Для того, чтобы поддерживать мышцы спины в тонусе, не нужно «закачивать» спину при помощи тяжёлых весов. Будет достаточно, если вы уделите полчаса своего времени ЛФК или суставной гимнастике.

3. Выпирающий живот

Перед тем, как выполнять упражнения на пресс, присмотритесь к своему рациону. Проверьте, есть ли в нём продукты, которые вызывают проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота, газообразование и проблемы со стулом. Также необходимо посетить гинеколога, чтобы исключить проблемы с внутренними органами и эндокринной системой.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые девушки тратят огромное количество времени, чтобы избавиться от той или иной проблемной зоны на теле. Однако порой они даже не догадываются о том, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько денег нужно для полного счастья? Ученые нашли ответ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика