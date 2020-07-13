3 проблемные зоны тела, которые не получится исправить спортом

Источник материала: ОНТ

Некоторые девушки тратят огромное количество времени, чтобы избавиться от той или иной проблемной зоны на теле. Однако порой они даже не догадываются о том, что некоторые проблемы на теле нельзя убрать при помощи упражнений. Cosmo.ru рассказал о 4 зонах, от которых нельзя избавиться в спортзале.

1. «Галифе» и «ушки» на бёдрах

Обычно девушки выполняют упражнение на сведение и разведение ног, чтобы избавиться от жира на внутренней и боковой поверхностей бедра. Однако переизбыток таких упражнений как раз приводит к росту внутренней поверхности бедра, что является противоположным результатом.

2. Толстые руки

Многие считают, что уменьшить объём рук поможет размахивание гантелями. Но дело в том, что красота и рельеф рук зависит от спины. Ведь не бывает сутулых людей с подтянутыми руками. Для того, чтобы поддерживать мышцы спины в тонусе, не нужно «закачивать» спину при помощи тяжёлых весов. Будет достаточно, если вы уделите полчаса своего времени ЛФК или суставной гимнастике.

3. Выпирающий живот

Перед тем, как выполнять упражнения на пресс, присмотритесь к своему рациону. Проверьте, есть ли в нём продукты, которые вызывают проблемы с пищеварением, такие как вздутие живота, газообразование и проблемы со стулом. Также необходимо посетить гинеколога, чтобы исключить проблемы с внутренними органами и эндокринной системой.





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