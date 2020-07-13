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Министр транспорта: дорожный сбор отвяжут от техосмотра в ближайшее время
Источник материала: Myfin
По словам министра, скоро власти определяться окончательно с тем, какой будет новая система взимания данного сбора, и тема «уйдет» с повестки дня.
«Надо отвязывать дорожный сбор от техосмотра, и он будет отвязан. Сейчас как раз готовится проект, идут бурные дискуссии по поводу того, какова должна быть система его включения: в топливо либо контроль посредством видеофиксации. Я думаю, в ближайшее время уже будет принято окончательное решение, и тема привязки к техосмотру уйдет», - сказал Алексей Авраменко.
Что это значит?
Как
До настоящего времени данная госпошлина привязана к техосмотру, и автомобилисты, не уплатив ее, не могут получить допуск автомобиля к участию в дорожном движении. Пошлина достаточно высокая, и часть белорусов из-за этого не проходят техосмотр, что негативно влияет на безопасность движения.
Ранее Минфин рассматривал
Источник: Myfin.by
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В Беларуси решение о том, чтобы отвязать дорожный сбор от техосмотра, примут в ближайшее время. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко...
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