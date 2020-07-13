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Министр транспорта: дорожный сбор отвяжут от техосмотра в ближайшее время

13.07.2020 13:52 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

По словам министра, скоро власти определяться окончательно с тем, какой будет новая система взимания данного сбора, и тема «уйдет» с повестки дня.

«Надо отвязывать дорожный сбор от техосмотра, и он будет отвязан. Сейчас как раз готовится проект, идут бурные дискуссии по поводу того, какова должна быть система его включения: в топливо либо контроль посредством видеофиксации. Я думаю, в ближайшее время уже будет принято окончательное решение, и тема привязки к техосмотру уйдет», - сказал Алексей Авраменко.

Что это значит?

Как сообщал Myfin.by, президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июля поручил правительству вместе с облисполкомами и Мингорисполкомом усовершенствовать порядок взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении без привязки к прохождению техосмотра.

До настоящего времени данная госпошлина привязана к техосмотру, и автомобилисты, не уплатив ее, не могут получить допуск автомобиля к участию в дорожном движении. Пошлина достаточно высокая, и часть белорусов из-за этого не проходят техосмотр, что негативно влияет на безопасность движения.

Ранее Минфин рассматривал варианты о том, чтобы включить денежный сбор в стоимость топлива либо отвязать его от техосмотра. Предлагалось также разрешить платить пошлину поэтапно, помесячно и предоставить скидку тем, кто уплатит ее сразу за год. Для контроля по уплате пошлины, в частности, предполагалось использовать камеры фотофиксации.

Источник: Myfin.by
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В Беларуси решение о том, чтобы отвязать дорожный сбор от техосмотра, примут в ближайшее время. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко...
 
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