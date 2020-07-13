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И снова мор рыбы: на этот раз в реке под Витебском

13.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специалисты выясняют причину мора рыбы в реке под Витебском, сообщается на сайте МЧС.

"12 июля в 11.20 поступило сообщение об обнаружении мора рыбы (729 особей) в реке Суходровке возле д.Кузменцы Витебского района. Работники Витебской областной лаборатории аналитического контроля Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды взяли пробы воды для анализов", - говорится в сообщении министерства.

Там отмечается, что результаты проб будут известны к 19 июля.

Ранее в июне мор рыбы был обнаружен в Немане на участке реки в центре Гродно, а также в районе плотины ГЭС. 

Как сообщали агентству "Интерфакс-Запад" в Гродненской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, по предварительной оценке, причиной массового замора рыбы в реке Неман могло стать снижение концентрации кислорода. 

"Однозначно, что в речной воде - малое содержание кислорода, которое вызвано жаркой погодой. На отдельных участках Немана температура воды поднималась до +30°C. Предварительно - это могло стать причиной замора рыбы", - рассказали в инспекции.

Позже к выяснению причины подключилась и Литва. "Агентство охраны окружающей среды взяло пробы воды в Немане у Алитуса и Друскининкай для выявления возможного загрязнения", - сообщал BNS советник министра окружающей среды Юстас Ясконис. 
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Специалисты выясняют причину мора рыбы в реке под Витебском, сообщается на сайте МЧС.
 
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