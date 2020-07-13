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Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

13.07.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В ближайшие три года в Беларуси модернизируют и построят 18 мостов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Об этом заявил Президент Беларуси, открывая новый путепровод через реку Сож.   

Протяженность моста – почти 500 метров. Он соединил Славгородский и Краснопольский районы Могилевской области. До этого местные жители в летний сезон пользовались понтонной переправой. С наступлением холодов длина пути в объезд составляла более 100 километров, из которых около 50 – лесные и гравийные дороги.  

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

По сути, сегодня произошло историческое событие, которого местные жители ждали с 80-х годов прошлого века.   

На финишном этапе возведения объекта укрепили левобережную часть моста железобетоном, нанесли разметку и установили дорожные знаки. На строительство с учетом подъездных дорог длиной около 5 километров потребовалось три года и около 50 миллионов рублей.   

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Еще до церемонии открытия моста Президенту доложили о социально-экономическом развитии не только Славгородского района, но и Могилевской области. По мнению Александра Лукашенко, важны не только мосты, но и дороги местного значения.  

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Замысел у меня какой. До областей мы вас связали с центром Беларуси. Вы сейчас можете в любую точку планеты спокойно выходить по прекрасным дорогам. Дальше что? Люди же нам постоянно об этом говорят. Дальше – местного значения дороги прежде всего, самое главное, соединить. Они есть, эти дороги, но их надо привести в порядок. От центра области, от Могилева, допустим, до Быхова, Бобруйска (в Бобруйске и так неплохая дорога), до других твоих районных центров. Это обязательно мы должны закончить в ближайшие годы пятилетки.   

А дальше – третий уровень – это от районного центра до агрогородков. Они тоже, в основном, неплохие дороги, но мы их должны привести в идеальное состояние. Должны быть крепкими.   

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Открытие моста через Сож в Славгородском районе будет способствовать социально-экономическому развитию юго-востока Могилевской области, а также улучшит туристическую привлекательность региона. Разработан проект по развитию левобережья Сожа. Здесь создадут экотуристический парк «Амулет Присожья».   

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

После открытия моста глава государства посетил природный источник «Голубая криница», который пользуется огромным интересом у белорусских и иностранных туристов.   

Люди в материале: Александр Лукашенко, Леонид Заяц

 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. В ближайшие три года в Беларуси модернизируют и построят 18 мостов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    Об этом заявил Президент...
 
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