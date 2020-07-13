Президент Беларуси Александр Лукашенко в торжественной обстановке открыл мост через реку Сож в Славгородском районе Могилёвской области

Источник материала: Радзiма





Президент Беларуси Александр Лукашенко в торжественной обстановке открыл мост через реку Сож в Славгородском районе Могилевской области, сообщает БелТА .

Церемония прошла с участием представителей трудовых коллективов дорожно-строительных организаций, задействованных в возведении моста, и жителей Славгородского района.







Глава государства подчеркнул особое значение моста прежде всего для тех, кто проживает в Краснопольском и Славгородском районах Могилевской области. Ведь они ждали этого строительства несколько десятилетий, с тех пор как еще в советские времена появилась идея возведения моста, но ее реализация была отложена из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

«Мы сейчас воплотили ее в жизнь. Жители левобережья спокойно могут перемещаться на правый берег, не объезжая через 120-130 км, — отметил Президент. — Мы улучшили логистику, построив этот мост, сделали вам хороший подарок».

Глава государства поделился личными воспоминаниями о работе в регионе в то время, когда он занимал должность замдиректора комбината строительных материалов в Шклове. Он рассказал, что часто бывал и в Славгороде, хорошо знает регион, ценит труд местных жителей, которые столкнулись с большими трудностями после аварии на Чернобыльской АЭС, но смогли их преодолеть.

Слова благодарности Президент адресовал тем, кто принимал участие в строительстве моста, особо отметив их хозяйский подход к делу: демонтированные фермы моста через Сож в Кричеве были использованы для возведения нового моста в Славгороде. Возможно, работы можно было завершить быстрее, но это зависело от финансирования. На примере строительства моста через Сож глава государства пояснил и ход дальнейших реформ в Беларуси. «Реформы — это вот это. Насколько их будет мало или много, насколько они будут быстры, зависит от денег. Поэтому вы не верьте тому, кто будет говорить, что с вертолета станет деньги разбрасывать и строить почти каждый год по тысяче мостов. Такого не будет никогда», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Река Сож разделяет Славгородский район на две части. До того как построили мост, переправа на левый берег реки была затруднительной как для местных жителей, так и для работников сельхозорганизаций, у которых значительные площади сенокосов и пастбищ находятся за рекой.

С середины мая до ноября она осуществлялась по временному понтонному мосту, который соединял автомобильную дорогу Р140 Славгород -​ Краснополье. Жителям левобережья приходилось добираться в Славгород через Краснополье и Чериков, проделывая путь в 120 км.

Вопрос строительства моста возник в 1984 году, тогда был разработан план мостового перехода. Однако в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС работы по проектированию были свернуты. К идее строительства вернулись в 2007 году во время реконструкции моста через Сож в Кричеве. Существующие фермы нескольких пролетов были демонтированы и установлены на хранение рядом с мостом для использования в дальнейшем при строительстве моста в Славгородском районе.

В 2017 году фермы транспортировали водным транспортом по реке Сож из Кричева на стройплощадку в Славгород. Для этого впервые в стране использовали уникальные технологии транспортировки и монтажа -​ при помощи плавучей системы, в состав которой входили две баржи-площадки, соединенные между собой. Разработку технологий перемещения и монтаж плавучей системы выполнял филиал «Мостоотряд 425» ОАО «Мостострой».

Капитальный мост через Сож не только сократит передвижение для жителей левобережья, но и значительно увеличит возможности для развития юго-восточного региона за счет улучшения логистики. Кроме того, появится возможность выхода на приграничные районы России.