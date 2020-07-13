26-летнего парня из Быховского района подозревают в убийстве пожилых супругов 8-летней давности

Источник материала: ОНТ

Парень из Быховского района задержан по делу о двойном убийстве, которое случилось в 2012 году. Ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте Следственного комитета Беларуси.

В деревне Быховского района в июле 2012 года убили двух пожилых супругов. Судмедэкспертиза заключила, что 77-летняя женщина и 79-летний мужчина умерли от множественных телесных повреждений.

42-летний сын потерпевших был задержан по подозрению в убийстве. Он жил вместе с родителями, злоупотреблял спиртным и постоянно избивал мать. На допросе он рассказал, что в ночь убийства был сильно пьян и ничего не помнит. Так как у него было разбито лицо, он подумал, что между ним и родителями произошла драка.

Категоричный вывод о том, совершил ли сын преступление, анализ доказательств, собранных по делу, не позволял сделать. Уголовное преследование в его отношении прекратили.

Однако следователи вместе с оперативниками продолжали работу по сбору доказательств по делу.

В мае 2020 года жительница Кличевского района, муж которой был свидетелем по данному делу, сообщила, что ее 26-летний супруг в нетрезвом состоянии избивает ее и угрожает убийством. В частности, он часто говорил, что убьет ее так же, как убил пожилых супругов.

Производство по уголовному делу возобновили. Молодой человек, уроженец Быховского района, задержан по подозрению в двойном убийстве.

Было установлено, что в 2012 году он жил в той же деревне в Быховском районе. Во время допроса парень рассказал, что днем между ним и сыном погибших возник конфликт, он несколько раз ударил последнего. Вечером того же дня обвиняемый пришел домой к мужчине, чтобы окончательно выяснить отношения. Он снова ударил его несколько раз, мужчина потерял сознание. Тогда подозреваемый руками и ногами избил его престарелых родителей и ушел.

Во время проведения проверки показаний на месте обвиняемый рассказал об обстоятельствах совершенного убийства. Мужчину заключили под стражу, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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