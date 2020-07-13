ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

26-летнего парня из Быховского района подозревают в убийстве пожилых супругов 8-летней давности

13.07.2020 14:28 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

26-летнего парня из Быховского района подозревают в убийстве пожилых супругов 8-летней давности

Парень из Быховского района задержан по делу о двойном убийстве, которое случилось в 2012 году. Ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте Следственного комитета Беларуси.

В деревне Быховского района в июле 2012 года убили двух пожилых супругов. Судмедэкспертиза заключила, что 77-летняя женщина и 79-летний мужчина умерли от множественных телесных повреждений. 

42-летний сын потерпевших был задержан по подозрению в убийстве. Он жил вместе с родителями, злоупотреблял спиртным и постоянно избивал мать. На допросе он рассказал, что в ночь убийства был сильно пьян и ничего не помнит. Так как у него было разбито лицо, он подумал, что между ним и родителями произошла драка.

Категоричный вывод о том, совершил ли сын преступление, анализ доказательств, собранных по делу, не позволял сделать. Уголовное преследование в его отношении прекратили.

Однако следователи вместе с оперативниками продолжали работу по сбору доказательств по делу.

В мае 2020 года жительница Кличевского района, муж которой был свидетелем по данному делу, сообщила, что ее 26-летний супруг в нетрезвом состоянии избивает ее и угрожает убийством. В частности, он часто говорил, что убьет ее так же, как убил пожилых супругов. 

Производство по уголовному делу возобновили. Молодой человек, уроженец Быховского района, задержан по подозрению в двойном убийстве.

Было установлено, что в 2012 году он жил в той же деревне в Быховском районе. Во время допроса парень рассказал, что днем между ним и сыном погибших возник конфликт, он несколько раз ударил последнего. Вечером того же дня обвиняемый пришел домой к мужчине, чтобы окончательно выяснить отношения. Он снова ударил его несколько раз, мужчина потерял сознание. Тогда подозреваемый руками и ногами избил его престарелых родителей и ушел.

Во время проведения проверки показаний на месте обвиняемый рассказал об обстоятельствах совершенного убийства. Мужчину заключили под стражу, назначена психолого-психиатрическая экспертиза. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень из Быховского района задержан по делу о двойном убийстве, которое случилось в 2012 году. Ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте Следственного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси Александр Лукашенко в торжественной обстановке открыл мост через реку Сож в Славгородском районе Могилёвской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика