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Повод порадоваться: Мартинович вот-вот выпустит роман, который писал 11 лет! Тут подробности

13.07.2020 15:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский писатель Виктор Мартинович в своем Facebook анонсировал скорый выход его нового романа под названием «Революция», который ждал своего времени аж 11 лет (!). По словам Мартиновича, роман увидит свет уже этой осенью.

«В 2009 году я начал работать над романом «Революция», – рассказывает Мартинович. – Роман был написан на русском языке и все никак не хотел дописываться. 

Его герой, семиотик архитектуры, беларус, в середине 2000-х оказался в эпицентре событий в столице огромного соседнего государства. Событий, которые должны были полностью разрушить его личность. Черновики романа мои друзья читали в 2010-м, 2013-м; я дорабатывал текст в Цюрихе в 2017-м и в Вене в 2019-м. В августе прошлого года я поставил точку.

Виталий Рыжков начал переводить «Революцию» на беларуский, и, поскольку Виталий – перфекционист, работа у него шла медленно. Зимой на «Еврорадио» я обещал, что текст выйдет осенью 2020 года, но никакой определенности на этот счет у меня не было. На днях мы встретились с Виталием и начали вгрызаться в редактуру. И я увидел, что все складывается, релиз действительно состоится в сентябре-октябре.

События, которые закрутились в Беларуси с мая, сделали название этого произведения удивительно актуальным. А «московский» контекст страстей актуализировал и место действия. Хотя, поверьте, это не было моей интенцией и рациональным расчетом.

На фото – переводчик и редактор романа Виталий Рыжков смотрит на читателей, а автор – всматривается в будущее. С закрытыми глазами, потому что так лучше видно».

 
 
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Беларуский писатель Виктор Мартинович в своем Facebook анонсировал скорый выход его нового романа под названием «Революция», который ждал своего времени аж 11 лет (!)....
 
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