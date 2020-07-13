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Повод порадоваться: Мартинович вот-вот выпустит роман, который писал 11 лет! Тут подробности
Источник материала: KYKY>
Беларуский писатель Виктор Мартинович в своем Facebook
«В 2009 году я начал работать над романом «Революция», – рассказывает Мартинович. – Роман был написан на русском языке и все никак не хотел дописываться.
Его герой, семиотик архитектуры, беларус, в середине 2000-х оказался в эпицентре событий в столице огромного соседнего государства. Событий, которые должны были полностью разрушить его личность. Черновики романа мои друзья читали в 2010-м, 2013-м; я дорабатывал текст в Цюрихе в 2017-м и в Вене в 2019-м. В августе прошлого года я поставил точку.
Виталий Рыжков начал переводить «Революцию» на беларуский, и, поскольку Виталий – перфекционист, работа у него шла медленно. Зимой на «Еврорадио» я обещал, что текст выйдет осенью 2020 года, но никакой определенности на этот счет у меня не было. На днях мы встретились с Виталием и начали вгрызаться в редактуру. И я увидел, что все складывается, релиз действительно состоится в сентябре-октябре.
События, которые закрутились в Беларуси с мая, сделали название этого произведения удивительно актуальным. А «московский» контекст страстей актуализировал и место действия. Хотя, поверьте, это не было моей интенцией и рациональным расчетом.
На фото – переводчик и редактор романа Виталий Рыжков смотрит на читателей, а автор – всматривается в будущее. С закрытыми глазами, потому что так лучше видно».
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Беларуский писатель Виктор Мартинович в своем Facebook анонсировал скорый выход его нового романа под названием «Революция», который ждал своего времени аж 11 лет (!)....
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