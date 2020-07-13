В Хотимском районе перевернулась фура с яблоками, водитель которой пытался скрыться от таможни

Источник материала: Tut.by

Водитель российской фирмы-перевозчика намеревался скрыться от таможенников, так как незаконно перемещал 20 тонн яблок, однако не справился с управлением грузовика. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в Могилевской таможне.

При проведении специального мероприятия в Хотимском районе могилевские таможенники предприняли попытку остановки большегруза Volvo. Водитель фуры требование проигнорировал и на высокой скорости продолжил движение в сторону белорусско-российской границы. Проезжая населенный пункт Липовка, мужчина не справился с управлением, в результате чего фура перевернулась.

В автомобиле находилась партия яблок. Водитель признал, что на товар отсутствуют товаросопроводительные документы, в том числе и фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции. Стоимость фруктов составила 72 тыс. белорусских рублей.





По данному факту таможенники начали административный процесс по ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси (Приобретение, хранение, использование в производстве, транспортировка, реализация товаров в нарушение установленного законодательством порядка). Сотрудники ГАИ составили на нарушителя три административных протокола.