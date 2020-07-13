ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В посёлке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива

13.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Тухард на полуострове Таймыр из-за разлива авиационного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В посёлке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива

Утечка произошла при перекачке горючего с баржи на производственный склад.

В результате более 44 тонн керосина попало в озеро.

К ликвидации последствий аварии привлечены более сотни специалистов. К настоящему моменту разлив топлива удалось локализовать.

В посёлке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Тухард на полуострове Таймыр из-за разлива авиационного топлива, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как проходит дезинфекция городского транспорта?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика