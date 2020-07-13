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В посёлке Тухард Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива
Источник материала: СТВ
Новости России. Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Тухард на полуострове Таймыр из-за разлива авиационного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утечка произошла при перекачке горючего с баржи на производственный склад.
К ликвидации последствий аварии привлечены более сотни специалистов. К настоящему моменту разлив топлива удалось локализовать.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.
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Новости России. Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Тухард на полуострове Таймыр из-за разлива авиационного топлива, сообщили в программе Новости «24...
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