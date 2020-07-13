Беларусбанк снижает комиссию по операциям со счетами физлиц

Источник материала: Myfin

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Кроме того, банком устанавливаются максимальные пороговые значения вознаграждения, взимаемого за проведение операции зачисления на счета (выдачи денежных средств без открытия счета), в белорусских рублях и иностранной валюте - максимум 500 белорусских рублей.



Что это значит?

Комиссия по названным операциям снизится с 22 июля на 1% - с ныне действующих 3% до 2%. С полным перечнем размеров вознаграждений по операциям со счетами клиентов – физических лиц можно ознакомиться по ссылке.