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Беларусбанк снижает комиссию по операциям со счетами физлиц

13.07.2020 15:30 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Кроме того, банком устанавливаются максимальные пороговые значения вознаграждения, взимаемого за проведение операции зачисления на счета (выдачи денежных средств без открытия счета), в белорусских рублях и иностранной валюте - максимум 500 белорусских рублей.

Что это значит?

Комиссия по названным операциям снизится с 22 июля на 1% - с ныне действующих 3% до 2%. С полным перечнем размеров вознаграждений по операциям со счетами клиентов – физических лиц можно ознакомиться по ссылке.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Беларусбанк с 22 июля снижает до 2% размер вознаграждения по операциям зачисления денежных средств на текущие (расчетные) счета физических лиц. Это касается в том...
 
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