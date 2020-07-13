В чемпионате Англии «Тоттенхэм» обыграл «Арсенал»

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Англии «Тоттенхэм» дома обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.

Канониры повели в счете на 16-й минуте после удара Александра Ляказетта из-за пределов штрафной. «Тоттенхэм» отыгрался почти сразу: это сделал Сон Хын Мин, который воспользовался ошибкой защитников «Арсенала». В конце встречи «Тоттенхэму» удалось одержать победу – Тоби Альдервейрельд замкнул подачу Сона с углового. Победители набрали 52 очка и обошли «Арсенал» в турнирной таблице.

фото:twnews.co

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